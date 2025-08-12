Šonedēļ Latvijas katoļticīgie gatavojas vieniem no nozīmīgākajiem svētkiem – piektdien gaidāma Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas diena, kas visplašāk tiks atzīmēta Aglonā. Tradicionāli ceļā devušies arī simtiem svētceļnieku no visas valsts, un lielākā daļa svētvietu sasniegs jau trešdien, vēsta 360TV Ziņas.
Aglonā šogad tiek gaidīti aptuveni tūkstoš ticīgo. Svētki ilgs vairākas dienas, taču īpaši gaidīts notikums būs Nakts tautas Krustaceļš ceturtdien, bet kulminācija – svinīgais dievkalpojums piektdien.
Apvienotā Salaspils un Ogres svētceļnieku grupa, kurā ir 90 cilvēki, Aglonā iecerējusi nokļūt 11 dienās, mērojot vairāk nekā 230 kilometru. “Eju, lai iegūtu sirdī mieru un vairāk pabūtu ar Dievu,” saka grupas dalībniece Agate.
Ceļā svētceļniekus neaptur ne lietus, ne sāpošas kājas, ne tulznas. “Caur grūtībām parādās tas, cik mēs ļoti gribam šeit atrasties. Neviens no šiem cilvēkiem nav teicis, ka brauks mājās,” uzsver Aigars.
Svētceļojuma dienas piepildītas ar lūgšanām, dziedāšanu un sarunām, bet vakaros – ar atpūtu un kopīgām aktivitātēm, kas stiprina garu un draudzību. Lielākā daļa dalībnieku ir jaunieši. “Protams, ir izaicinājumi un ir grūti iet, bet man ļoti patīk. Man tas vispār netraucē, izņemot vakaros, kad jāiet uz dušām – tas ir izaicinoši, un naktīs krākšana,” atzīst Anna.
Svetlana norāda: “Tas ir izaicinājums, jo esam pieraduši komfortā, un iziet no tā komforta un augt garīgi.” Savukārt Sindija saka: “Ir grūti, bet var pārvarēt.”
Priesteris Ilmārs Tolstovs uzskata: “Jaunieši meklē Dievu, viņi grib kopību un mēs gribam dot šo cerību un iedvesmu.” Viņš arī piebilst, ka ceļā uz Aglonu svarīga ir pati gājiena būtība: “Ir, kuri iet Camino, Santjago ceļu pat caur vairākām valstīm. To vajag saglabāt, jo tā ir tā būtība, ka mēs no baznīcas dodamies uz svētvietu.”
Par ceļotāju maltītēm rūpējas pavāre Zanda: “Makaroni ar gaļu, asais lečo un soļanka.” Šī grupa atšķiras ar to, ka ceļu sāk savā pilsētā, neskatoties uz lielo attālumu, un ir atvērta jauniem dalībniekiem. “Mūsu grupai pluss ir tāds, ka mēs atļaujam cilvēkiem pievienoties kaut uz vienu dienu. Noteikti!” uzsver Agate.
VIDEO:
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu