No dažādām Latvijas vietām ceļā uz Aglonu šobrīd dodas svētceļnieki, lai piedalītos Vissvētākās Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas svētkos. Daļa grupu vēl tikai gatavojas ceļam, kamēr citi, īpaši no attālākām vietām, jau vairākas dienas ir ceļā, vēsta 360TV Ziņas.
Starp tām ir arī Salaspils un Ogres apvienotā svētceļnieku grupa, kas šobrīd soļo jau ceturto dienu. Grupas dalībnieki uzsver, ka katram ir savs personīgais iemesls doties svētceļojumā – tā var būt vēlme tuvoties Dievam, labāk izprast sevi vai vienkārši izkāpt no ierastās ikdienas ritma. Viens no svētceļniekiem atzīmēja, ka šis ceļš ir iespēja atslēgties no ikdienas rūpēm un tehnoloģijām, veltot laiku lūgšanām, klusumam un kopībai ar citiem ceļabiedriem. Viņu priecē ne vien ceļojuma garīgā nozīme, bet arī iespēja vērot, cik dažādi cilvēki spēj vienoties kopīgam mērķim.
Svētceļnieki plāno ierasties Aglonā līdz 13. augustam. Precīzs dalībnieku skaits šobrīd vēl nav zināms, tomēr tiek prognozēts, ka, līdzīgi kā citus gadus, uz svētkiem varētu ierasties aptuveni tūkstotis cilvēku. Vissvētākās Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas svētki Aglonā ilgs vairākas dienas, bet to kulminācija gaidāma 15. augustā.
VIDEO:
