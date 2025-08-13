No šodienas par mediju uzņēmuma SIA "All Media Latvia" izpilddirektori un valdes priekšsēdētāju iecelta Ginta Salmane, informēja uzņēmumā.
Jaunajā amatā viņa būs atbildīga par uzņēmuma televīzijas, radio un digitālo platformu vadību Latvijā.
Kopš 2025. gada janvāra Salmane pilda SIA "All Media Latvia" operatīvās direktores pienākumus un ir bijusi daļa no uzņēmuma vadības komandas vairāk nekā desmit gadus, pirms tam ieņemot komercdirektores amatu, kurā bija atbildīga par reklāmas pārdošanu un biznesa attīstību.
Kopā ar Salmani darbu valdē turpinās tās līdzšinējā valdes locekle kopš 2019. gada Ieva Meļķe.
Jau vēstīts, ka "All Media Latvia" pagājušajā gadā strādāja ar 31,547 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 4,3% vairāk nekā gadu iepriekš, savukārt uzņēmuma peļņa palielinājās par 28,4% - līdz 7,934 miljoniem eiro, liecina "Firmas.lv" informācija.
"All Media Latvia" turpina attīstīt ziņu un izklaides portālu "tv3.lv", kas pagājušo gadu noslēdza kā sestā apmeklētākā ziņu vietne pēc vidējā ikmēneša unikālo apmeklētāju skaita.
Jau ziņots, ka 2023. gadā "All Media Latvia" strādāja ar 30,255 miljonu eiro apgrozījumu un 6,178 miljonu eiro peļņu.
"All Media Latvia" reģistrēta 1992. gadā, un tās pamatkapitāls ir 9,234 miljoni eiro. Kompānija ietilpst "Bite Group", kas pieder starptautiskajai aktīvu pārvaldīšanas kompānijai "Providence Equity Partners".
"All Media Latvia" ietilpst komerctelevīzijas kanāli TV3, "TV3 Life", 3+, TV6, "TV3 Mini", OTV, radiostacijas "Star FM" un "Top Radio", video portāls "3play.lv" un ziņu un izklaides portāls "tv3.lv".
