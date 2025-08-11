Pētījumu kompānija Kantar noskaidrojusi Latvijas iedzīvotāju viedokli par valdības ieviesto īpašo “zemo cenu grozu” lielveikalos, kura mērķis ir mazināt dzīves dārdzību. Aptaujas dati liecina, ka šo iniciatīvu lielveikalos pamanījuši teju 40% iedzīvotāju, taču vairākums tai nav pievērsuši uzmanību, vēsta 360TV Ziņas.
Tiem, kuri jaunievedumu ievērojuši, tika uzdots jautājums par tā praktisko ietekmi uz ikdienas tēriņiem. No šīs grupas 38% norādījuši, ka “zemo cenu grozs” palīdzējis samazināt iepirkšanās izdevumus, savukārt 28% atzinuši, ka izdevumi nav mainījušies.
Interesanti, ka trešdaļa no tiem, kuri pamanījuši šo piedāvājumu, to iepirkšanās laikā nav izmantojuši. Tas varētu liecināt gan par ierobežotu preču klāstu, gan par to, ka piedāvājums neatbilst cilvēku ikdienas vajadzībām.
Aptaujas rezultāti rāda, ka valdības iniciatīva sasniegusi tikai daļu sabiedrības, un tās reālā ietekme uz dzīves dārdzības mazināšanu ir neviennozīmīga. Tas varētu būt signāls, ka, lai šādas programmas būtu efektīvākas, nepieciešams plašāks preču sortiments, skaidrāka komunikācija un lielāka pieejamība visos reģionos.
Plašāk skaties video:
