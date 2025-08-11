Par atbalsta paušanu aizliegtajai organizācijai "Palestine Action" Londonas centrā aizturēti vairāk nekā 500 cilvēki, svētdien paziņoja Lielbritānijas policija.
Policija sestdien aizturēja 532 cilvēkus, no kuriem 522 tika aizturēti par atbalsta paušanu "Palestine Action". Seši cilvēki tika aizturēti par uzbrukumiem policistiem, trīs par sabiedriskās kārtības neievērošanu un viens tika aizturēts par traucēšanu policistam pildīt savus darba pienākumus.
Demonstrāciju, kas notika sestdien Parlamenta laukumā, rīkoja organizācija "Defend Our Juries", un to apmeklēja simtiem cilvēku. Policija laikus brīdināja, ka aizturēs visus, kuri paudīs atbalstu "Palestine Action".
Vairums aizturēto cilvēku bija vecāki par 50 gadiem. Liela daļa no viņiem pēc identificēšanas tika atbrīvoti pret galvojumu ar nosacījumu, ka vairs nepiedalīsies demonstrācijās, kas saistītas ar "Palestine Action", un vēlāk ieradīsies policijas iecirknī. Policija turpmākajās nedēļās sagatavos lietas un apsūdzības tiem, kas pauda atbalstu šai organizācijai.
Tieslietu ministre Aleksa Deivisa-Džonsa šodien solīja, ka "teroristu organizācijas atbalstītāji izjutīs visu likuma bardzību". Ministre uzsvēra, ka tiesības miermīlīgi protestēt ir Lielbritānijas demokrātijas stūrakmens, bet "Palestine Action" ir teroristu organizācija, kuras darbības nav miermīlīgas.
Viņa norādīja, ka šīs organizācijas locekļi nodarījuši bojājumus Lielbritānijas militārajām lidmašīnām un uzbrukuši ebrejiem piederošiem uzņēmumiem, un piebilda, ka ir arī citi iemesli organizācijas aizliegšanai, bet nacionālās drošības dēļ tos nevar izpaust.
Aptauja
Vai turpini sekot līdzi Izraēlas un "Hamās" karam?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu