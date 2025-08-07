Vairāk nekā divdesmit gadus Latvijā ir bijuši mēģinājumi reformēt izdienas pensiju sistēmu, bet neveiksmīgi. 

Igaunijā un Lietuvā vairs nepastāv šādas pensijas. Arī citās Eiropas valstīs notiek pakāpeniska atteikšanās no speciālajām pensijām vai citu pensionēšanās priekšrocību atcelšanas, izpētījis Saeimas analītiskais dienests. Vairākās valstīs tiek ieviesti dažādi risinājumi ienākumu aizvietojuma garantēšanai – visbiežāk pabalstu un kompensāciju jomā. Arī Latvijas valdība laikā, kad arvien vairāk naudas ir nepieciešams valsts drošības stiprināšanai, mēģina reformēt izdienas pensiju sistēmu. Taču tā netikšot atcelta pavisam.

Valsts kanceleja (VK), pildot pērn doto valdības uzdevumu, nesen nāca klajā ar jaunu izdienas pensiju reformas piedāvājumu. Kopumā tas ir sestais mēģinājums kopš 2013. gada, kad Labklājības ministrija uzrakstīja koncepciju "Par izdienas pensiju piešķiršanu", kuru pat izsludināja valsts sekretāru sanāksmē.

