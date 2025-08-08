Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas (RAKUS) darbinieki 11. jūnijā uzzināja, ka bijušā padomes priekšsēdētāja Edgara Labsvīra vietā ir stājies Veselības ministrijas valsts sekretāres vietnieks finanšu jautājumos Boriss Kņigins. 

Oficiālajā paziņojumā rakstīts, ka Kņigins esot "ievēlēts". Interesanti, kas viņu klusi un nemanāmi ir ievēlējis un pa kuru laiku tas ir noticis. Nekāds konkurss taču nav bijis. Izrādās, ka tas ir viens cilvēks, proti, slimnīcas kapitāldaļu turētāja valsts sekretāre Agnese Vaļuliene. Tātad nevis ievēlēts, bet iecelts kā pagaidu padomes priekšsēdētājs uz vienu gadu. Arī Labsvīrs bija "pagaidu variants", kurš uzradās tikpat nemanāmi un pazuda neilgi pēc tam, kad atlūgumu bija uzrakstījis RAKUS valdes priekšsēdētājs Normunds Staņevičs.

Tikpat pēkšņi kā Kņigins šī gada martā par lielākās valsts slimnīcas padomes pagaidu locekli tika iecelta Jolanta Roze. Ja būtu konkurss, kas ļautu ieņemt pastāvīga padomes locekļa amatu piecus gadus, visticamāk, viņa nevarētu kvalificēties kā kandidāte, jo neatbilst visiem profesionalitātes un vadības kompetenču kritērijiem, kas tiek prasīti padomes locekļa kandidātam. Taču var tikt ievēlēta (lasi – iecelta) uz senas draudzības un labas pazīšanās pamata, turklāt ar pašu veselības ministru Hosamu Abu Meri, jo abi bijuši Ropažu novada domes deputāti no "Jaunās Vienotības". 

