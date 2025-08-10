Kas satrauc "Latvijas Avīzes" lasītājus? Lūk, jautājumi un viedokļi, kas izskanēja, šonedēļ zvanot uz redakciju.
- Valdis Ozolniekos: "Valdība izsludinājusi ārkārtas stāvokli lauksaimniecībā. Iepriekšējās dienās pabraukāju pa Latviju, īpaši Latgalē stāvoklis ļoti bēdīgs, bet es uzskatu, ka liela vaina jāuzņemas arī pašiem zemniekiem – meliorācijas sistēmas atstātas novārtā, tās pamatā būvētas pagājušā gadsimta 70. un 80. gados, kalpošanas ilgums bija paredzēts līdz 50 gadiem. Var redzēt, ka daļa no sistēmām netiek koptas un ir sabrukušas. Esmu šajā jomā strādājis ilgus gadus. Valstij ne tik daudz jādomā par kompensāciju izmaksu, bet jāprasa atbildība par meliorācijas sistēmu sakopšanu, citādi problēmas atkal atkārtosies."
- Dzintra Švarce Rīgā: "Daudzus gadus esmu nostrādājusi televīzijā. Man joprojām ir pārdomas par Skolēnu dziesmu svētkiem. Aiga Gramste ir izcila režisore, bet mani mulsināja pats koncepts – tik daudz un bieži kopplāni no augšas, priekšas, aizmugures, bet tas nav svarīgākais. Galvenais ir bērni, un es uzskatu, ka viņu tuvplānu bija ļoti maz. Brīžiem biju tik nikna, ka vēlējos izslēgt televizoru."
- Edvīns Miķelsons Limbažu novadā: "Likumā "Par svētku un atceres dienām" noteikts, ka 11. augusts ir Latvijas Brīvības cīnītāju piemiņas diena. To mēs parasti atzīmējam pārāk klusi. Latvijas vēsturē tas ir ļoti svarīgs datums, jo 1920. gadā tika parakstīts miera līgums ar Krieviju – ar šo dienu beidzās Brīvības cīņas. Mēs svinam tikai Lāčplēša dienu, lai gan arī daudzas citas kaujas bijušas tikpat nozīmīgas."
- Mirdza Tīma Ķekavā: "Gribētos, lai visi Saeimas deputāti ir vispusīgi izglītoti, godprātīgi un kulturāli, gatavi strādāt valsts un tautas labā, lojāli ne tikai vārdos, bet arī darbos. Nedrīkst pieļaut tādas kļūdas kā pašvaldību vēlēšanās, un es nerunāju par tehniskajām ķibelēm balsu skaitīšanā. Jūlijas Stepaņenko partijas rezultāti liecina, ka 33 miljoni eiro, ko gadā saņem Sabiedrības integrācijas fonds, ir nosviesti zemē."
- Uldis Vītiņš Rīgā: "Valsts labāk apmaksāto amatpersonu tops izraisa pārdomas – maksātnespējas administratori, ministriju valsts sekretāri saņem lielākas algas nekā ministri. Vai demokrātiskā valstī jāpieļauj, ka tiesu izpildītājs vienā stundā saņem tik, cik dažs pensionārs mēnesī? Daudzi apvieno amatus padomēs. Ja godprātīgi dari savu darbu, nav iespējams strādāt vairākās vietās vai arī šis darbs neprasa astoņas stundas dienā."
- Andrejs Mālnieks Varakļānos: "Tuvojas Aglonas Dievmātes svētku svinības, negribētos televīzijā kārtējo reizi skatīties, kā Brīvības pieminekļa apgānītājs Raimonds Vējonis ar kundzi gājienā pa bazilikas sakrālo laukumu iet pa priekšu prezidentu svītai un aizrautīgi sveic dievlūdzējus kā dalībniekus Dziesmu svētku gājienā Rīgā."
- Aivars Gedroics Daugavpilī: "Daudzi sūdzas, ka kebabnīcās darbinieki nerunā latviski. Skaidrs, ka šis bizness atņem pašiem darba vietas. Tāpēc nevajag tur iet. Vai tad citur nevar paēst? Jāatbalsta savi tautieši."
- Velga Pakalne Valmierā: "Redzot, ka valsts budžeta pildīšanās nenorit kā plānots, jājautā, kādus padomus premjerei deva labi atalgotie padomnieki. Vai tad neredz līdzekļu izšķērdēšanu? Pēc iepriekšējām vēlēšanām prezidentam par premjeru vajadzēja virzīt Uldi Pīlēnu, viņš uzmanīgi sekotu līdzi tēriņiem un rīkotos saprātīgi."
- Imants Sūna Iecavā: "Pēc skolas pabeigšanas jauniešiem grūti atrast dzīvokli, īres cenas augstas. Arī pensionāriem grūti samaksāt par komunālajiem pakalpojumiem. Vajadzētu ieviest sociālo programmu – nelieli īres dzīvoklīši, kurus var atļauties gan jaunie, gan vecie. Citādi jaunie aizbrauc strādāt uz ārzemēm."
- Guntis Vītols Bauskā: "Kāda ir Izraēlas valsts vadīšanas pieredze? Redzam, ka viņiem pietiek naudas visam, ir ļoti laba armija, izglītība, sociālā sistēma."
- Gunārs Lauks Rīgā: "Raimonds Vējonis uztaisīja šovu ar kolas dzeršanu vissvētākajā vietā – pie Brīvības pieminekļa. Taču inteliģence klusē. Viņš pats neatvainojas tieši par savu rīcību, ka kļūdījās. Katram var gadīties, bet jāsaņem dūša un jāatvainojas."
