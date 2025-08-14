Zemessardzes 46. Ventspils kājnieku bataljonu kopš 10. jūlija vada pulkvežleitnante Anita Pizele, pirmā sieviete jaunāko laiku Latvijas vēsturē, kam uzticēts šādas vienības komandiera amats. Tas ir atbildīgs amats, kura sekmīgai pildīšanai nepietiek vien ar parastajām astoņām darbadienas stundām un sajūtu, ka viss savā karjerā jau izdarīts. Pulkvežleitnantei netrūkst ideju un apņēmības paaugstināt bataljona kaujasspējas. 

Kāda ir Zemessardzes 46. kājnieku bataljona vieta Latvijas aizsardzībā? Vai ir atšķirība uzdevumos ar Zemessardzes 3. brigādes bataljoniem, kam jāsedz Latvijas austrumu robeža?

A. Pizele: Visiem bataljoniem jāspēj izpildīt militāros uzdevumus, jāspēj darboties hibrīdkara operācijās un sniegt atbalstu sabiedrotajiem vai savām vienībām. Ja militārais slogs gulsies uz Vidzemes un Latgales vienībām, tad mēs sniegsim atbalstu šīm vienībām, atbalstīsim sabiedrotos, ja tie ienāks, cīnīsimies ar dažādām hibrīdkara metodēm. Ja slogs kritīs uz mums, noteikti aizsargāsim savu teritoriju, mūsu struktūrā tiek veidota jauna vienība jūras spēkos, kas vairāk atbildēs par krasta apsardzību. Mums vairāk paliks mūsu iekšzemes teritorijas aizsardzība. Tās pašas aizsardzības, aizkavēšanas operācijas, ko mācās Latgale, Vidzeme, Rīga, mācāmies arī mēs. Mums ir sadarbība ar NATO apvienotajiem ekspedīcijas spēkiem, kas šogad atkal nāk uz Latviju, lai kopīgi piedalītos mācībās, atkal viņus sagaidām, nodrošinām viņu uzņemšanu.

Kā jūs viņus sagaidāt?

Viņi ierodas ostā ar savu ekipējumu. Tur visa atbildība un koordinācija ir jūras spēku ziņā, mēs nodrošinām ostas aizsardzību, patrulēšanu un kustības kontroli. Tad šīs vienības nonāk dziļāk Latvijas teritorijā uz mācību vietām. Piemēram, personāls ielido Rīgas lidostā, šeit ienāk ekipējums, ir kaut kāda noteikta vieta, kurā ekipējums satiekas ar personālu, un no šīs vietas vienība dodas uz mācībām Ādažu vai Mežaines poligonā vai tepat pie mums. Ir ienākošās vienības – inženieru vienības, kas noteikti kursēs pa Ventspils novadu un veiks inženierdarbus militārajos objektos kopā ar mūsu inženieru rotu. Plāns ir liels, ceram to īstenot septembrī, oktobrī.

Mācībās "Namejs" dosimies izpildīt kaujas uzdevumu uz Mežaini, bet pēc tam mums būs uzņemošās valsts atbalsta mācības, kur reālā dzīve pārklāsies ar uzņemošās valsts pasākumu treniņu.

