Valoda, protams, nav vainīga pie kara izcelšanās, taču to izmantoja tā uzsākšanā un turpmākajā vešanā. Krievu valodā taču atskan pavēles par raķešu, šahedu un vadāmo bumbu palaišanu uz Ukrainas pilsētām, tāpat arī par gluži vienkāršu ieroču lietošanu – tātad krievu valoda šobrīd ik minūti tiek izmantota slepkavniecisku darbību veikšanai. 

Kā te pateikt, ka valoda atrodas ārpus kara? Gluži pretēji – šajā valodā aiz Latvijas austrumu robežas tiek propagandēta slepkavošana, kam jāiznīcina neatkarīga valsts un nācija. Tas pilnīgi saprotami var izraisīt nepatiku pret šo valodu un prāvu daļu tās lietotāju. Taisnības labad jāteic, ka ne gluži savas valodas, bet gan agresīvā kara atbalstīšanas dēļ.

