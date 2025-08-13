Partly Cloudy 23 °C
#bēgļi #imigrācija #izstādes #māksla #mākslinieki #medijusapieri #migrācija

Rīgā atklātā Benksija izstāde raisa strīdus par saistību ar kuģi, kas ved nelegālos migrantus

Viesturs Sprūde
Viesturs Sprūde / Latvijas Avīze
2025. gada 13. augusts, 14:00
Klausies ziņu audio formātā
2025. gada 13. augusts, 14:00
Vīrietis iet garām britu mākslinieka Benksija gleznai uz glābšanas kuģa Louise Michele klāja pēc tam, kad pēdējo dienu laikā uz augstas jūras veikti divi glābšanas darbi, 70 jūdzes uz dienvidrietumiem no Maltas, Centrālajā Vidusjūrā, sestdien, 2020. gada 29. augustā. Glābšanas kuģis, kuru apgleznojis un sponsorējis britu mākslinieks Benksijs, izglābis vēl 130 migrantus, kas bija iesprostoti gumijas laivā Dienvidu Vidusjūrā.
Foto: AP/Scanpix

"Iegaumējiet, apmeklējot šo izstādi, jūs ar savu naudu atbalstīsiet noziedzniekus, kas organizē cilvēku kontrabandu pāri Vidusjūrai" – šāda vēstījuma ieraksti sociālajā tīklā "X" (bijušajā "Twitter") parādījās drīz pēc tam, kad jūlija vidū Vidzemes tirgus telpās Rīgā tika atklāta Eiropā ceļojošā izstāde "The Mystery of Banksy – A Genius Mind" jeb "Benksija noslēpums – ģeniālais prāts".

Noslēpumainajam britu ielu grafiti māksliniekam ar segvārdu Benksijs ("Banksy") pasaulē ir daudz pielūdzēju. Viņa darbi ir atraktīvi, sociālpolitiski aktuāli un izceļas ar to, ka, parasti grafiti veidolā, mēdz parādīties pēkšņi visnegaidītākajās vietās, pat krievu okupantu izpostītajās Ukrainas pilsētās Bučā, Irpiņā, kā arī Kijivā. Ja Benksija zīmējumi nonāk izsolēs, kolekcionāri gatavi maksāt miljonu un pat vairāk.

Viņa interesentu netrūkst arī Latvijā, kaut izstādē, kurai identiskas šobrīd vērojamas Kopenhāgenā un Frīburgā (Šveicē), aplūkojamas vien citu kvalificētu ielu mākslinieku izgatavotas Benksija darbu kopijas, kas ir vienīgais veids, kā viņa daudzu pilsētu ielās izkaisīto daiļradi apkopot vienuviet.

Bet Benksijs turklāt ir vēl dumpinieks, kurš mēdz nostāties pret "sistēmu". Ar to arī saistās sākumā minētais brīdinājums sociālajos tīklos. Proti, sākotnējā informācija liecināja, ka "The Mystery of Banksy – A Genius Mind" laikā tiks vākti ziedojumi kuģa "Louise Michel" uzturēšanai. Par Benksija naudu savulaik iegādātais un aktīvistu grupas vadītais kuģis, faktiski motorjahta, šobrīd patrulē Vidusjūrā un glābj no Āfrikas puses dažādos apšaubāmas stabilitātes peldlīdzekļos uz Eiropu labākas un drošākas dzīves meklējumos ceļojošos ļaudis darbspējīgā vecumā. Vieniem viņi ir bēgļi, bet vairumam – nelegālie imigranti. Itālijā un citās Eiropas Vidusjūras piekrastes valstīs "Louise Michel" ir pretrunīga slava, jo varasiestāžu un pilsoņu daļas acīs šī kuģa turētāji veicina nelegālo migrāciju. Tikusi piesaukta pat cilvēku kontrabanda, kaut neviena tiesa to nav pierādījusi.

Iecietība pret nelegālajiem migrantiem, ņemot vērā provokācijas, kas notiek uz Baltkrievijas robežas ar Latviju, Lietuvu un Poliju, mūsu platuma grādos ir krietni mazāka nekā, sacīsim, Dānijas galvaspilsētā Kopenhāgenā, kur arī notiek Benksija izstāde un tiek vākta nauda "Louise Michel". Tomēr, vai tiešām izstādes apmeklējums Rīgā automātiski nozīmē, ka esat ziedojis savus eiro pasākumam, kas daļas acīs ir kreisi noskaņotu ideālistu muļķība vai pat noziedzīgs Eiropas drošības apdraudējums un shēma naudas pelnīšanai?

Benksijs un kuģis

Kas tad ir kuģis "Louise Michel" un tās stūrmaņi? Bijušais Francijas muitas un robežsardzes ātrgaitas patruļkuģis, kas pēc 30 gadu dienesta Atlantijas piekrastē nonāca izsolē un aizceļoja pie anonīma pircēja. Kuģi pārdēvēja, un izvēle nebija nejauša, jo franču anarhistes un feministes, par "Sarkano Monmartras jaunavu" dēvētās 1871. gada Parīzes Komūnas aktīvistes Luīzes Mišelas (1830–1905) vārds mūsdienu kreiso brīvdomātāju aprindās ir labi pazīstams. Viņas vārdā Spānijas Pilsoņu karā 1936. gadā tika nosaukts arī republikāņu armijas frančvalodīgo brīvprātīgo bataljons.

"Pasaulslavenais, bet joprojām noslēpumainais Benksijs ir dzimis Bristolē un ir anonīms grafiti mākslinieks un gleznotājs, kurš pazīstams ar to, ka izaicina mākslas pasaules robežas, un kura darbi jau gadiem rada ažiotāžu un nonāk mediju virsrakstos. Aptuveni 45–50 gadu vecais brits gadiem ilgi veiksmīgi slēpis savu identitāti. 2010. gadā žurnāls "Time" iekļāva viņu 100 pasaules ietekmīgāko cilvēku sarakstā," vēsta izstādes autori.
Motorjahtu ar Benksiju pirmie sāka saistīt Itālijas mediji, 2019. gadā ieraugot tās jauno tēlu – daļēji nokrāsota rozā, ar uzzīmētu šī mākslinieka stila meitenīti peldvestē, kas sniedzas pēc sirds formas glābšanas riņķa. Benksijs savos paziņojumos nenoliedz, ka nopircis kuģi "Vidusjūrai", taču par viņu kā īpašnieku parasti runā neoficiālā stilā. Par kuģa kapteini pēc viņa uzaicinājuma kļuva vācu bioloģe, gan dzīvnieku, gan cilvēku tiesību aktīviste Pija Klempa, kura jau pirms tam bija vadījusi vairākus bēgļu glābšanas kuģus Vidusjūrā un kādā intervijā uzsvēra, ka nelegāļu glābšanu jūrā uzskata nevis par glābšanas misiju, bet gan par "daļu no antifašistiskas cīņas".

1983. gadā dzimusī Klempa savas darbības dēļ saukta arī par "mūslaiku varoni", tajā pašā laikā viņai tāpat ir dumpinieces slava. 2017. gada 2. augustā Itālijas policija konfiscēja Klempas tolaik vadīto kuģi "Iuventa", un viņai kopā ar komandu izvirzīja apsūdzību nelegālās imigrācijas atbalstīšanā un veicināšanā. Par to draudēja līdz 20 gadu cietumsods, taču pērn viss kapteinei beidzās laimīgi. Pēc septiņiem juridisku cīņu gadiem 2024. gada 19. aprīlī tiesa Trāpani pilsētā Sicīlijā apsūdzības noraidīja.

Laikā, kad "Louise Michel" zem Vācijas karoga 2020. gada vasarā kapteines Klempas vadībā uzsāka darbību vispirms pie Spānijas krastiem, juridiskā spēkošanās vēl ritēja pilnā sparā. Bet tas netraucēja "Louise Michel" sākt uzņemt migrantus no Lībijas. Augusta beigās "Luise Michel" tika pamanīts pie Itālijas Lampedūzas salas, kur jūrā pārņēma vairākus simtus migrantu, ar to izpelnoties Itālijas krasta apsardzes dienestu uzmanību. 

Tā paša gada oktobra beigās "Luise Michel" saņēma aizliegumu iziet jūrā, jo atklājās pārkāpumi kuģa reģistrācijā. 

Viens no nedaudzajiem izdevumiem, kam Klempa sniedza interviju kā kuģa kapteine, bija britu "The Guardian" 2020. gadā. Tajā cita starpā viņa uzsvēra, ka Benksija vienīgā saistība ar "Luise Michel" ir tās finansiālais atbalsts: "Benksijs nepretendē uz to, ka labāk par mums zina, kā vadīt kuģi, bet mēs nepretendējam, ka būtu mākslinieki."

"Anarhofeministiska grupa"

2022.–2023. gadā motorjahta izcēlās ar aktivitātēm pie Lampedūzas. Tostarp tā saņēma 20 dienu arestu par cilvēku glābšanas noteikumu pārkāpumu. Pagājušā gada jūlijā atkārtojās tas pats – kuģi uz 20 dienām aizturēja, jo sliktu laika apstākļu dēļ jūrā uzņemtos 37 cilvēkus komanda izsēdināja nevis Sicīlijā, kā paredzēja vienošanās ar Itālijas varasiestādēm, bet gan Lampedūzā. Aizlieguma termiņam beidzoties, viss turpinājās.

Klempa pēdējos gados vairāk nodarbojas ar rakstniecību, bet no "Luise Michel" sociālajiem tīkliem nav skaidrs, vai viņa joprojām vēl ir arī kapteine. Vācu medijos cirkulē formulējums, ka "Luise Michel" nepieder nedz kādai nevalstiskai organizācijai, nedz reģistrētai struktūrai, bet uz tās darbojas "neliela anarhofeministiska grupa". Tās starptautiskajā komandā mēdz būt 10–14 personu, taču komandas locekļi rotē. Šovasar kuģis aktīvi darbojas Vidusjūrā, un, piemēram, jūlija sākumā bija minēts, ka "Louise Michel" no kādas koka laivas uzņēmusi 50 cilvēkus, kas nogādāti Porto Empedoklā Sicīlijā.

Kuģa "Facebook" lapā teikts: "Mūsu mērķis ir apvienot glābšanu uz jūras ar feminisma, antirasisma un antifašisma principiem". Uzsvērts, ka komandu veido "jūrnieka darbam sagatavoti kvīri un sievietes", kas ir "antirasisti un vegāni". 23. jūlija ieraksts vēsta, ka tiek meklēts pavārs ar fotogrāfa iemaņām, lai pievienotos komandai "mūsu cīņā ar Eiropas cietoksni". Citviet uzsvērts tiklab atbalsts "brīvai Palestīnai", kā lasāmi aicinājumi cīnīties pret antisemītismu un "pret Trampa fašistiskajām idejām". Benksija vārds gan "MV Luise Michel" "Facebook" profilā nav pamanāms.

Ekrānuzņēmums no Benksija izstādes Dānijas projekta vietnes "mystery-banksy.dk", kurā redzams kuģis un ir atzīme par ziedošanas iespējām. "Luise Michel" mājaslapā sacīts, ka 2023. gadā tas sniedzis tiešu atbalstu vairāk nekā 700 cilvēku izglābšanā Vidusjūrā.
Jāatzīmē, ka grupa, kas pulcējas ap "Luise Michel", pēc attaisnojoša lēmuma saņemšanas Trapāni tiesā 2024. gadā ir sasparojusies prettriecienam. Kuģa "Instagram" kontā šī gada aprīlī norādīts, ka Itālijā Klempas un "Luise Michel" grupa iesaistījusies apmēram 15 tiesvedībās par atsevišķu preses izdevumu publikācijām, kurās, kā apgalvo sūdzētāji, kuģis un tā komanda tikuši apmeloti, kā arī "izplatīti rasistiski vēstījumi".

Koriģētais teksts

Kad "Latvijas Avīze" sāka interesēties par to, vai Rīgas izstādes "Benksija noslēpums – ģeniālais prāts" apmeklētāji arī var piedalīties kuģa finansēšanā, vietnē "mystery-banksy.lv" vēl bija lasāms šāds nepieciešamības pēc ziedojumiem pamatojums latviešu valodā: "Glābšanas kuģa ekspluatācija ir saistīta ar milzīgām izmaksām: ostu nodevas, rezerves daļas, kuģa uzturēšana, apkalpe, ceļa izdevumi utt. Lai atbalstītu šo nozīmīgo darbu, mūsu izstāde "Benksija noslēpums – ģēnija prāts" sniedz nozīmīgu ieguldījumu! Katram izstādes komplektam ir sava sadaļa par kuģi "Luīze Mišela" ar apdrukām, fotogrāfijām, skulptūrām, video instalācijām un pamatinformāciju. 

Ziedojumu kastīte aicina visus apmeklētājus finansiāli atbalstīt šo projektu. Pēc tam mēs dubultojam visus ieņēmumus un 100% ziedojam kuģa īpašniekam "Handbreit – nautical safety solutions"."

Teksts bija tulkojums no angliskās versijas šobrīd Kopenhāgenā notiekošās identiska satura izstādes vietnē. No tā var saprast, ka izstādes organizatori solās dubultot kastītes ziedojumu summu uz biļešu ieņēmumu rēķina. Tātad teorētiski arī daļa no citu izstādes apmeklētāju biļešu naudas var nonākt pie "Luise Michel", pat ja viņi neatbalsta tās misiju? Rīgā uz izstādi parastas biļetes cena atkarībā no dienas pieaugušajam ir 18–20 eiro, bet, ja iegādājas konkrētai dienai nepiesaistītu elastīgo biļeti, – 24 eiro.

"Nē, no biļešu ieņēmumiem ziedojumi netiek ņemti. Ziedo tikai tie, kas iemet naudu ziedojumu kastītē," rakstiskā atbildē uz "Latvijas Avīzes" jautājumu uzsver izstādes organizētāja Rīgā, Tallinas "PoCo Pop Art Museum" pārstāve Helēna Āsa. Viņa arī skaidro, ka, ņemot vērā Latvijas publikas noskaņojumu, kopš pagājušās nedēļas tajā Benksija ekspozīcijas daļā, kas veltīta Ukrainai, papildus izlikta ziedojumu kastīte par labu Ukrainai.

Jāpiebilst, ka pēc iepriekšminēto jautājumu uzdošanas izstādes rīkotājiem vietnē "mystery-banksy.lv" latviskais teksts par ziedojumu vākšanas kārtību tika koriģēts. Tagad tajā par ziedojumu dubultošanu vairs nekā nav. Angļu valodā Rīgas ekspozīcijas līdzinieces Kopenhāgenas izstādē augusta sākumā tas gan bija lasāms joprojām.

Aptauja

Kad noskaidrojies, ka nelegāli ieceļojušajam migrantam patvērums nepienākas, ko darīt valsts iestādēm?
Eiropas Savienības finansēts. Paustie viedokļi un uzskati atspoguļo autora(-u) personīgos uzskatus un ne vienmēr sakrīt ar Eiropas Savienības vai Eiropas Izglītības un Kultūras izpildaģentūras (EACEA) viedokli. Ne Eiropas Savienība, ne EACEA nenes atbildību par paustajiem uzskatiem.
Līdzfinansē LR Kultūras ministrija.

