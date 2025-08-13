"Iegaumējiet, apmeklējot šo izstādi, jūs ar savu naudu atbalstīsiet noziedzniekus, kas organizē cilvēku kontrabandu pāri Vidusjūrai" – šāda vēstījuma ieraksti sociālajā tīklā "X" (bijušajā "Twitter") parādījās drīz pēc tam, kad jūlija vidū Vidzemes tirgus telpās Rīgā tika atklāta Eiropā ceļojošā izstāde "The Mystery of Banksy – A Genius Mind" jeb "Benksija noslēpums – ģeniālais prāts".
Noslēpumainajam britu ielu grafiti māksliniekam ar segvārdu Benksijs ("Banksy") pasaulē ir daudz pielūdzēju. Viņa darbi ir atraktīvi, sociālpolitiski aktuāli un izceļas ar to, ka, parasti grafiti veidolā, mēdz parādīties pēkšņi visnegaidītākajās vietās, pat krievu okupantu izpostītajās Ukrainas pilsētās Bučā, Irpiņā, kā arī Kijivā. Ja Benksija zīmējumi nonāk izsolēs, kolekcionāri gatavi maksāt miljonu un pat vairāk.
Viņa interesentu netrūkst arī Latvijā, kaut izstādē, kurai identiskas šobrīd vērojamas Kopenhāgenā un Frīburgā (Šveicē), aplūkojamas vien citu kvalificētu ielu mākslinieku izgatavotas Benksija darbu kopijas, kas ir vienīgais veids, kā viņa daudzu pilsētu ielās izkaisīto daiļradi apkopot vienuviet.
Bet Benksijs turklāt ir vēl dumpinieks, kurš mēdz nostāties pret "sistēmu". Ar to arī saistās sākumā minētais brīdinājums sociālajos tīklos. Proti, sākotnējā informācija liecināja, ka "The Mystery of Banksy – A Genius Mind" laikā tiks vākti ziedojumi kuģa "Louise Michel" uzturēšanai. Par Benksija naudu savulaik iegādātais un aktīvistu grupas vadītais kuģis, faktiski motorjahta, šobrīd patrulē Vidusjūrā un glābj no Āfrikas puses dažādos apšaubāmas stabilitātes peldlīdzekļos uz Eiropu labākas un drošākas dzīves meklējumos ceļojošos ļaudis darbspējīgā vecumā. Vieniem viņi ir bēgļi, bet vairumam – nelegālie imigranti. Itālijā un citās Eiropas Vidusjūras piekrastes valstīs "Louise Michel" ir pretrunīga slava, jo varasiestāžu un pilsoņu daļas acīs šī kuģa turētāji veicina nelegālo migrāciju. Tikusi piesaukta pat cilvēku kontrabanda, kaut neviena tiesa to nav pierādījusi.
Iecietība pret nelegālajiem migrantiem, ņemot vērā provokācijas, kas notiek uz Baltkrievijas robežas ar Latviju, Lietuvu un Poliju, mūsu platuma grādos ir krietni mazāka nekā, sacīsim, Dānijas galvaspilsētā Kopenhāgenā, kur arī notiek Benksija izstāde un tiek vākta nauda "Louise Michel". Tomēr, vai tiešām izstādes apmeklējums Rīgā automātiski nozīmē, ka esat ziedojis savus eiro pasākumam, kas daļas acīs ir kreisi noskaņotu ideālistu muļķība vai pat noziedzīgs Eiropas drošības apdraudējums un shēma naudas pelnīšanai?
Benksijs un kuģis
Kas tad ir kuģis "Louise Michel" un tās stūrmaņi? Bijušais Francijas muitas un robežsardzes ātrgaitas patruļkuģis, kas pēc 30 gadu dienesta Atlantijas piekrastē nonāca izsolē un aizceļoja pie anonīma pircēja. Kuģi pārdēvēja, un izvēle nebija nejauša, jo franču anarhistes un feministes, par "Sarkano Monmartras jaunavu" dēvētās 1871. gada Parīzes Komūnas aktīvistes Luīzes Mišelas (1830–1905) vārds mūsdienu kreiso brīvdomātāju aprindās ir labi pazīstams. Viņas vārdā Spānijas Pilsoņu karā 1936. gadā tika nosaukts arī republikāņu armijas frančvalodīgo brīvprātīgo bataljons.
Motorjahtu ar Benksiju pirmie sāka saistīt Itālijas mediji, 2019. gadā ieraugot tās jauno tēlu – daļēji nokrāsota rozā, ar uzzīmētu šī mākslinieka stila meitenīti peldvestē, kas sniedzas pēc sirds formas glābšanas riņķa. Benksijs savos paziņojumos nenoliedz, ka nopircis kuģi "Vidusjūrai", taču par viņu kā īpašnieku parasti runā neoficiālā stilā. Par kuģa kapteini pēc viņa uzaicinājuma kļuva vācu bioloģe, gan dzīvnieku, gan cilvēku tiesību aktīviste Pija Klempa, kura jau pirms tam bija vadījusi vairākus bēgļu glābšanas kuģus Vidusjūrā un kādā intervijā uzsvēra, ka nelegāļu glābšanu jūrā uzskata nevis par glābšanas misiju, bet gan par "daļu no antifašistiskas cīņas".
1983. gadā dzimusī Klempa savas darbības dēļ saukta arī par "mūslaiku varoni", tajā pašā laikā viņai tāpat ir dumpinieces slava. 2017. gada 2. augustā Itālijas policija konfiscēja Klempas tolaik vadīto kuģi "Iuventa", un viņai kopā ar komandu izvirzīja apsūdzību nelegālās imigrācijas atbalstīšanā un veicināšanā. Par to draudēja līdz 20 gadu cietumsods, taču pērn viss kapteinei beidzās laimīgi. Pēc septiņiem juridisku cīņu gadiem 2024. gada 19. aprīlī tiesa Trāpani pilsētā Sicīlijā apsūdzības noraidīja.