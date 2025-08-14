Lai kā mēs vērtētu ASV prezidenta Donalda Trampa pretrunīgo darbību, it īpaši ārpolitikas jomā, vienu nevar noliegt – praktiski nekontrolēto masveida imigrācijas problēmu pāri robežai ar Meksiku viņš atrisināja ātri un efektīvi jau pirmajos savas prezidentūras mēnešos. 

Imigrācija no Meksikas un ar to saistītā noziedzība bija viens no centrālajiem prezidenta vēlēšanu kampaņas tematiem Trampa programmā visā 2024. gada garumā. Dienu no dienas prezidenta kandidāts Tramps atkārtoja vienas un tās pašas frāzes – Dienvidamerikas valstis atbrīvojas no saviem noziedzniekiem, cietumniekiem un garīgi neveselajiem cilvēkiem, sūtot tos pāri Meksikas robežai uz ASV, kur tie pastrādā noziegumus, bet toreizējā demokrātu prezidenta Baidena administrācija to visu mierīgi pieļaujot. Var strīdēties, cik patiesi bija Trampa apgalvojumi, tomēr gandrīz nekontrolētās imigrācijas problēma bija samilzusi patiesi iespaidīgi un katru dienu ASV ieradās ap trīs tūkstošiem cilvēku no Meksikas. Šajā epopejā mani visvairāk pārsteidza tas, ka Baidena administrācija tā arī neveica nekādus pasākumus, lai šo imigrantu plūsmu apturētu, lai gan bija acīmredzams, ka nekā nedarīšana var negatīvi ietekmēt prezidenta vēlēšanu iznākumu.

