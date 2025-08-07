Televīzijas viktorīna "The Floor – Pārņem laukumu", kas iekarojusi miljoniem skatītāju sirdis visā pasaulē, pavisam drīz būs skatāma arī kanālā TV3. Šis spriedzes pilnais šovs ir kļuvis par vienu no pēdējo gadu vērienīgākajiem televīzijas formātiem, saņemot vairākas prestižas starptautiskas balvas. Jau rudenī sāksies šova filmēšana, tāpēc šobrīd skatītāji aicināti pieteikties dalībai vietnē "tv3.lv/piesakies".
Latvija kļūs par 24. valsti, kurā tiks demonstrēts šis no Nīderlandes nākušais šova formāts. Šī ir spēle, kurā uzvarēt var ikviens – galvenais ir plašas zināšanas un spēja ātri reaģēt. Ja zini – tu vari uzvarēt un iegūt ievērojamu naudas balvu.
Noteikumi ir vienkārši – oriģinālajā šova versijā viktorīnā piedalās 100 dalībnieki, bet Latvijas šova versijā 35 dalībnieki sacentīsies zināšanu duelī, katrs ar savu izvēlēto kategoriju. Spēli sāk viens no dalībniekiem, kurš uz dueli izaicina kādu no sev blakus esošajiem spēlētājiem, izvēloties viņa tēmu, piemēram, "slaveni sportisti", "latviešu aktieri" vai "karogi". Duelī katru jautājumu ilustrē attēls, un dalībniekiem jānosauc tas, ko redz attēlā. Uzvarētājs pārņem pretinieka laukumu, bet zaudētājs no spēles izstājas. Spēles mērķis – soli pa solim pārņemt visu laukumu, turpinot izaicināt un uzvarēt. Spēlētājs, kurš beigās kontrolē visu laukumu, mājās dodas ar galveno balvu.
"Spēļu šovs "The Floor" ir mūsdienīgs, atraktīvs un izklaidējošs veids, kā pārbaudīt savas zināšanas – gan esot uz laukuma, gan pie TV ekrāniem. Mums ir liels prieks paziņot, ka viens no šobrīd populārākajiem TV šoviem pasaulē nonāks arī pie Latvijas skatītājiem. Tāpēc aicinām ikvienu pieteikties dalībai šovā un izaicināt sevi zināšanu pārbaudē," uzsver "TV3 Group" programmu direktore Elīna Jēkabsone.
2023. gadā šovs pirmo reizi tika pārraidīts Nīderlandē, un tas ātri kļuva par globālu sensāciju. Kopš tā laika formātu adaptējušas jau vairāk nekā 20 valstis, tostarp ASV, Vācija, Francija, Austrālija un citas.
