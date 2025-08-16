ASV prezidents Donalds Tramps atbalstījis Itālijas ideju, ka Ukrainai būtu jāsniedz drošības garantijas, kas būtu veidotas pēc NATO 5.panta parauga, sestdien pavēstīja Itālijas premjerministre Džordža Meloni.
Neraugoties uz to, ka piektdien Aļaskā notikušajā Trampa un Krievijas diktatora Vladimira Putina samitā nebija tūlītēju rezultātu, Meloni saskata pamatu piesardzīgam optimismam attiecībā uz Ukrainas drošību nākotnē.
"Vienošanās joprojām ir sarežģīta, bet beidzot iespējama, jo īpaši pēc pata stāvokļa, kas jau daudzus mēnešus pastāvējis frontē," sestdien platformā "X" pauda Meloni.
Tramps iepriekš informēja Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski un Eiropas sabiedrotos, arī Meloni, par Aļaskas samitu.
Lai novērstu jaunus Krievijas uzbrukumus, tagad ir ļoti svarīgas stingras drošības garantijas, norādīja Meloni.
"Tikai stingras un uzticamas garantijas šajā ziņā var novērst jaunus karus un agresiju,"
viņa uzsvēra.
Šajā jautājumā Tramps atbalstījis Itālijas ideju par kolektīvās drošības garantijām, kas būtu veidotas pēc NATO līguma 5.panta parauga, pauda Meloni.
Tas ļautu Ukrainai rēķināties ar visu tās partneru, arī ASV, atbalstu, kas būtu gatavi rīkoties atkārtota uzbrukuma gadījumā.
"Eiropas valstis šajā sarunu posmā turpina vienoti atbalstīt Ukrainu," uzsvēra premjere.
Ceļš uz mieru nav viegls, taču ir svarīgi, ka tas ir uzsākts, norādīja Meloni.
"Beidzot ir parādījies cerību stars mieram Ukrainā."
Meloni arī atkārtoti uzsvēra, ka tikai Kijiva var vest sarunas par nosacījumiem un savu teritoriju.
