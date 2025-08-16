Mels Gibsons šobrīd režisē filmas "Kristus ciešanas" turpinājumu, un zināms, ka kinoteātrī tā nonāks 2027. gadā.
Pēc Bībeles motīviem veidotā drāma "Kristus ciešanas" kinoteātros nonāca 2004. gadā, bet jau tās tapšanas laikā bija skaidrs, ka neiztiks bez skaļas polemikas, kas, protams, papildināja filmas publicitātes jau tā biezo mapīti. 30 miljonus izmaksājusī lente ļāva pamatīgi nopelnīt producentiem – tās ieņēmumi pārsniedza 600 miljonus! –, un trīs kategorijās to nominēja "Oskaram" (operators, grims un oriģinālmūzika), taču Mels Gibsons vēl ilgus gadus klusēja par iespējama turpinājuma veidošanu.
Pirmās ziņas, ka tāds varētu tapt, datējamas ar 2016. gada jūniju, kad scenārists Rendels Voless atklāja, ka kopā ar režisoru sācis stādāt pie nākamās filmas un ka tās centrā būs Kristus augšāmcelšanās. Pēc diviem gadiem aktieris Džims Kavīzels atklāja, ka saņēmis jau trešo scenārija versiju, bet 2020. gadā – ka topošā filma būs visvērienīgākā lente, kādu kino vēsture pieredzējusi.
Tāpat kā oriģinālfilmā, arī šajās lentēs Jaunavas Marijas loma uzticēta rumāņu aktrisei Maijai Morgenšternai, bet, vai Marijas Magdalēnas lomā atkal iejutīsies Monika Beluči, komanda klusē. Taču zināmi pirmizrāžu datumi – 1. daļa kinoteātros nonāks 2027. gada 26. martā, otrā – 6. maijā.
