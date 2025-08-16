ASV prezidents Donalds Tramps sestdien informējis Ukrainas kolēģi Volodimiru Zelenski un Eiropas līderus par samitu ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu, pavēstīja Eiropas Komisijas preses sekretārs.
Tramps vairāk nekā stundu runājis ar Zelenski, Lielbritānijas premjerministru Kīru Stārmeru, Francijas prezidentu Emanuelu Makronu, Vācijas kancleru Frīdrihu Mercu, NATO ģenerālsekretāru Marku Riti un Eiropas Komisijas prezidenti Urzulu fon der Leienu.
Baltais nams un Zelenska birojs apliecināja, ka saruna bijusi gara.
Tramps Zelenskim un NATO līderiem teicis, ka Putins nevēlas uguns pārtraukšanu, bet gan vispārēju vienošanos par kara izbeigšanu, platformā "X", atsaucoties uz avotu, vēsta ASV tīmekļa izdevuma "Axios" žurnālists Baraks Ravids.
"Atbilstoši avotam par zvana gaitu Tramps teicis: "Es uzskatu, ka ātra miera vienošanās ir labāka par uguns pārtraukšanu"," platformā "X" raksta Ravids.
Īsi pēc telefonsarunas Zelenskis pavēstīja, ka pirmdien dosies uz Vašingtonu un tur ar Trampu runās par kara izbeigšanu.
Piektdien Ankoridžā, ASV Aļaskas štatā, notika Trampa un Putina samits.
Pēc sarunām kopīgajā preses konferencē Tramps sacīja, ka tikšanās bijusi "ļoti produktīva" un viņš un Putins bijuši vienisprātis "daudzos punktos".
Vēlāk intervijā telekanālam "Fox News" Tramps sacīja, ka tagad Zelenska ziņā ir izmantot šo tikšanos un panākt vienošanos par kara izbeigšanu.
ASV prezidents arī paziņoja, ka puses sāks gatavot tikšanos, kurā piedalītos viņš, Putins un Zelenskis.
Tramps apgalvoja, ka ir "diezgan liela iespējamība" noslēgt vienošanos par kara noregulējumu Ukrainā un ka kara beigas būtu svarīgs panākums gan Putinam, gan Zelenskim.
"Mēs gandrīz panācām vienošanos. Tagad (..) Ukrainai jāpiekrīt. Varbūt viņi teiks "nē"'," sacīja Tramps, iesakot Zelenskim tomēr "noslēgt darījumu".
"Noslēdziet darījumu. Krievija ir ļoti liela valsts, bet Ukraina - nav," sacīja Tramps.
KONTEKSTS
2022. gada 24. februārī Krievijas diktators Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā. Putins apgalvoja, ka NATO gatavojas izmantot Ukrainu kā placdarmu agresijai pret Krieviju, lai gan šiem apgalvojumiem nebija pierādījumu. Starptautiskā krimināltiesa (SKT) 2023. gada martā izdeva Putina aresta orderi par nelikumīgu ukraiņu bērnu deportāciju no okupētajām teritorijām Ukrainā.
