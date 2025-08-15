Priekšlikumos nākamā gada budžetam gandrīz visi ministri bija disciplinēti un nākamā gada budžetu varēs izveidot, taču sarežģīti ir ar 2027. un 2028. gada budžetu, un viss norāda, ka publiskajam sektoram būs jādomā par izmaksu samazināšanu.
Tā šonedēļ Latvijas Televīzijas raidījumā "Rīta Panorāma" izteicās finanšu ministrs Arvils Ašeradens ("Jaunā Vienotība"). Ministrs arī sacīja – visas indikācijas norādot, ka būs jādomā par taupību un būtisku modernizāciju, publiskajam sektoram jābūt mazākam un labākam, un visiem publiskā sektora darbiniekiem "būs jāsaņemas". Latvijai esot iespēja strādāt efektīvāk, varot darīt labāk ar mazākiem resursiem. "Jautājums ir, vai valdība spēs pieņemt šo lēmumu; ja spēs, varēs mierīgi skatīties uz nākotni," Ašeradena sacīto citē “lsm.lv”. Ministrs arī atgādināja, ka valdība ir apņēmusies nākamajos gados palielināt izdevumus aizsardzībai, un tik būtisks palielinājums nozīmēs, ka visiem pārējiem būs jāsamazina “ambīcijas uz publiskajiem resursiem”. Kopumā esot jāmazina vēlme dzīvot uz budžeta deficīta rēķina un jāsamazina valsts parāds.
