Grāmatnīcu tīkls "Globuss" apkopojis pagājušās nedēļas pirktākās grāmatas.
Augusts ir vasaras pēdējais posms, kad saule joprojām dāvā siltumu, bet gaisā jau virmo rudens priekšnojauta. Tas ir laiks, kad baudām atlikušo brīvlaiku, arvien biežāk iegriežamies grāmatnīcās un sākam gatavoties jaunajai mācību sezonai. Grāmatas šajā laikā kļūst gan par atpūtas biedru, gan par sabiedroto ceļā uz jaunām zināšanām.
Un šonedēļ, bungām rībot, īpaši priecājamies un sveicam bērnu grāmatu, kas iekarojusi pirmo vietu aizvadītās nedēļas visvairāk pirkto grāmatu topā – Mateusa Bēra "Trīs izbēgušas kapibaras" (izdevniecība "Latvijas Mediji"). Sen nav gadījies, ka topa augšgalā būtu bērnu grāmatiņa! Stāsts vēsta par trim labākajiem draugiem – kapibarām Emmiju, Raulu un Tristanu, kas dzīvo zoodārza pļavā, kur netrūkst ne ēdiena, ne ūdens, ne slinkuma brīžu. Tomēr viņus neatlaidīgi vilina pasaule aiz nožogojuma. Vai tur slēpjas briesmas, vai piedzīvojumi? To var noskaidrot tikai drosmīgākie, un šīs trīs kapibaras ir gatavas riskēt, lai atklātu, kas ir aiz robežām. Šis ir draudzības, ziņkārības un drosmes stāsts, ko papildina sirsnīgas ilustrācijas.
Topam pievienojies arī Kristīnes Hannas romāns "Sievietes" (izdevniecība "Zvaigzne ABC"). Tā ir jauniņās medmāsas Frenkijas Makgrātas dzīves odiseja no saulainās Kalifornijas līdz pat Vjetnamas kara frontes posteņiem. Frenkija, iedvesmota ar pārliecību, ka arī sievietes var būt varones, pievienojas Armijas medmāsu korpusam un nonāk kara haosa, posta un cilvēcisku zaudējumu virpulī. Romāns atklāj ne tikai kara skarbo realitāti, bet arī cīņu, kas sākas pēc atgriešanās mājās – vietā, kur patriotisms saskaras ar sabiedrības nosodījumu un vēlmi aizmirst notikušo. "Sievietes" ir stāsts par drosmi, draudzību un sievietes spēku laikmetā, kad to bieži neatzina.
Topa jaunumu sarakstu papildina aizraujošais Kamillas Lekbergas kriminālromāns "Patiesība vai risks" (izdevniecība "Jumava"). Četri draugi – Līva, Martīna, Maksis un Antons – Vecgada vakarā pulcējas, lai smietos, svinētu un spēlētu spēles. Taču ikvienam no viņiem ir noslēpums, un nevainīgā spēle "Patiesība vai risks" kļūst par bīstamu atklāsmes brīdi. Nakts beigsies ar slepkavību, un nekas vairs nebūs tā, kā bija iepriekš. Lekberga arī šoreiz meistarīgi apvieno psiholoģisku spriedzi ar negaidītiem sižeta pavērsieniem.
Augusts ir īstais laiks ne tikai baudīt vasaras noslēguma mirkļus ar labu grāmatu rokās, bet arī sagatavoties jaunajam mācību gadam. Lai atrastu savu nākamo lasāmvielu vai iegādātos kvalitatīvas un skaistas skolas preces, ir vērts atrast laiku, lai iegrieztos “Globuss” grāmatnīcās vai aplūkotu piedāvājumu tiešsaistē www.eglobuss.lv – tur katrs atradīs kaut ko sev.
