Savienotās Valstis cenšas noorganizēt ASV prezidenta Donalda Trampa tikšanos ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu un Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski, paziņojis ASV viceprezidents Džeimss Deivids Venss.
Jau ziņots, ka Trampa un Putina samits paredzēts piektdien Aļaskā. Tikmēr virkne Eiropas valstu uzsvērušas, ka par mieru Ukrainā nedrīkst lemt bez Ukrainas un Eiropas līdzdalības.
Venss intervijā telekanāla "Fox News" programmā "Sunday Morning Futures" atzina, ka viens no lielākajiem šķēršļiem ir Putina atteikšanās sēsties pie sarunu galda ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski. Venss norādīja, ka Trampam tas ir jāmaina.
Viņš atklāja, ka Baltais nams patlaban cenšas saprast, kad "šie trīs līderi varētu apsēsties un apspriest šī konflikta izbeigšanu". Venss sacīja, ka ASV "centīsies sarunu ceļā rast kādu risinājumu, ar kuru ukraiņi un krievi varētu sadzīvot". "Tas nevienu nepadarīs īpaši laimīgu, gan krievi, gan ukraiņi beigās, iespējams, būs neapmierināti ar to," viņš piebilda.
Arī ASV vēstnieks NATO Metjū Vitakers intervijā CNN izteicās, ka uzskata Zelenska dalību samitā par iespējamu. Taču Vitakers uzsvēra, ka lēmumu par Zelenska iespējamo piedalīšanos galu galā pieņems Tramps. "Ja viņš uzskatīs, ka labākais scenārijs ir uzaicināt Zelenski, tad viņš to darīs," sacīja vēstnieks, piebilstot, ka "līdz šim brīdim lēmums nav pieņemts".
