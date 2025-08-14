Jāmaina riepas? Ja ziemas riepām vēl par agru, ņem Latvijas apstākļiem piemērotas vissezonas riepas!

Clear 11.4 °C
2025. gada 14. augusts, 00:00
2025. gada 14. augusts, 00:00
Foto: Freepik.com/azerbaijan_stockers

Kad rudens tuvojas, apzinīgākie autovadītāji sāk domāt par gaidāmo riepu maiņu. Tomēr vēl nav īstais brīdis ziemas riepām, jo dienas joprojām ir ļoti siltas. Tas liek aizdomāties par alternatīviem risinājumiem, kas nodrošina drošību un komfortu mainīgos laikapstākļos. Šādos brīžos arvien biežāk autovadītāju uzmanību piesaista vissezonas riepas. Tās piedāvā kompromisu starp vasaras un ziemas riepu īpašībām, ļaujot izvairīties no ikgadējās riepu maiņas un galvas lauzīšanas par to, kur likt otru riepu komplektu. Ja arī tu esi nolēmis iegādāties vissezonas riepas, šajā rakstā atradīsi patiešām noderīgus padomus!

Kas ir vissezonas riepas, un kāpēc tās izvēlēties?

Vissezonas riepas ir izstrādātas, lai darbotos efektīvi gan vasaras, gan ziemas apstākļos. To gumijas sastāvs un protektora raksts ir kompromiss starp specializētu riepu īpašībām – tās ir pietiekami cietas, lai labi darbotos vasarā, un pietiekami mīkstas, lai nodrošinātu pieņemamu saķeri vieglos ziemas apstākļos. Tomēr ir svarīgi atcerēties, ka kvalitatīvas ziemas riepas būs pārākas bargā ziemā, bet vasaras svelmē labāku veiktspēju uzrādīs vasaras riepas.

No otras puses raugoties – Latvijas apstākļiem, kur ziemas kļūst maigākas un bieži notiek straujas temperatūras svārstības, vissezonas riepas var būt ļoti praktiska izvēle. Tās ir piemērotas satiksmei pa labi tīrītiem ceļiem, kur nenākas saskarties ar dziļu sniegu vai apledojumu. Izvēloties vissezonas riepu komplektu, tu ietaupi laiku un naudu, ko parasti tērētu divām ikgadējām riepu maiņām un riepu uzglabāšanai,

Vissezonas riepu priekšrocības un trūkumi

Pirms izvēlies vissezonas riepas, ir svarīgi izvērtēt gan to priekšrocības, gan trūkumus, lai saprastu, vai tās ir piemērotas tev un tavam braukšanas stilam. 

Priekšrocības:

●       Komforts un ērtības – lielākā priekšrocība ir atbrīvošanās no nepieciešamības divreiz gadā mainīt riepas un uzglabāt otru riepu komplektu. Tas ietaupa gan laiku, gan naudu;

●       Ekonomiskums – īstermiņā vissezonas riepu komplekts būs lētāks;

●       Laba veiktspēja mainīgos apstākļos – vissezonas riepu priekšrocības vislabāk izjutīsi pie straujām temperatūras svārstībām, kad dienas vidū ceļš ir sauss un silts, bet naktī var parādīties sals. 

Trūkumi:

●       Kompromiss sniegumā – vissezonas riepas nekad nespēs pārspēt vasaras riepas karstā un slapjā laikā, kā arī nebūs tik efektīvas kā ziemas riepas sniegā, uz ledus un mīnusos;

●       Ātrāks nodilums vasarā – tā kā vissezonas riepu gumijas maisījums ir mīkstāks nekā vasaras riepām, siltā laikā tās straujāk dilst.

Riepu Garāža piedāvā vissezonas riepas katram maciņam

Foto: Riepugaraza.lv/Riepu garāža

Riepu garāža ir sagatavojusi plašu vissezonas riepu piedāvājumu, kurā piemērotu modeli atradīsi arī tu neatkarīgi no savām vēlmēm un budžeta. Esam atlasījuši uzticamus zīmolus, kas sevi ir pierādījuši gan uz Latvijas, gan citu valstu ceļiem, un kuru jaunākā produkcija par izdevīgām cenām tevi jau gaida Riepu garāžas centros visā Rīgā, kā arī Riepugaraza.lv internetveikalā.

Budžeta klase

Ja vēlies iegādāties maksimāli izdevīgas riepas, tev jāzina, ka iLink ir budžeta klases karalis. Šī zīmola produkcija, tostarp arī vissezonas riepas, nodrošina lielisku cenas un kvalitātes attiecību. Ja esi gatavs nedaudz piemaksāt, noteikti ir vērts iepazīties ar Premium budžeta klases zīmola Tourador produkciju. Latvijā īpaši iecienīts ir riepu ražotājs Sailun, kas saņēmis Premium Budget kvalitātes zīmi.

Vidējais segments

Vai zināji, ka Laufenn riepas ir pasaulē atzītā Dienvidkorejas riepu ražotāja Hankook Tire zīmols? Pateicoties ciešajai sadarbībai ar šo Premium segmenta ražotāju, Laufenn riepu klāsts ir pazīstams ar lielisku veiktspēju tieši Eiropas laikapstākļos, turklāt par draudzīgu cenu. Jāpiemin, ka Laufenn riepas tiek ražotas modernās rūpnīcās Dienvidkorejā, Ungārijā un Indonēzijā. 

Nedaudz mazāk zināmas, bet kvalitātes ziņā līdzvērtīgas ir Lassa riepas. Zīmols daudzu gadu garumā darbojas Brisa grupas jeb Bridgestone Sabanci Tyre Manufacturing and Trading Inc. paspārnē, un Lassa riepas tiek ražotas Turcijā, galvenokārt Eiropas tirgum.

Augstākais plaukts

Jau pieminējām Hankook zīmolu, kura riepas zināmas jau kopš 1968. gada. Lai gan tās dažkārt tiek ierindotas biznesa segmenta plauktiņā, proti, vienu pakāpienu zem Premium klases, to veiktspēja pierāda pretējo. Aplūkojot riepu testus, pamanīsi, ka tieši Hankook nereti pārspēj arī tādus Premium klases dūžus kā, piemēram, Michelin, Pirelli, Bridgestone un citus. 

Ja reiz ir kāds zīmols, kas spēj radīt patiešām kvalitatīvas vissezonas riepas, tad tas ir Somijā bāzētais Nokian. Ražotājs, kurš, starp citu, 1934. gadā radīja pirmo ziemas riepu modeli pasaulē, īpaši koncentrējas uz riepām, kas spēj nodrošināt drošību un komfortu izaicinošos ziemas laikapstākļos.

Vissezonas riepu izvēle: rūpīgi izvērtē braukšanas apstākļus un paradumus!

Foto: Pexels.com/Mike Bird

Atceries, ka pirms vissezonas riepu iegādes ir būtiski izvērtēt savus braukšanas paradumus un ceļus, pa kuriem brauc. Ja lielākoties pārvietojies pa labi uzturētiem pilsētas ceļiem un šosejām, kur regulāri tiek tīrīts sniegs, tad vissezonas riepu izvēle neliks vilties. Savukārt, ja regulāri brauc ārpus pilsētas un lauku ceļi tavā maršrutā parādās bieži, noteikti jālūkojas ziemas riepu virzienā. Kā arī atceries – jo uzticamākas vissezonas riepas izvēlēsies, jo labāk tās uzvedīsies izaicinošākos laikapstākļos (uz sniegotiem, apledojušiem un pielijušiem ceļiem). 

Lai veiktu pareizo izvēli un sagatavotu savu auto rudenim, iesakām apmeklēt Riepu garāžas filiāles visā Rīgā vai aplūkot plašo klāstu Riepugaraza.lv – tajā atradīsi gan kvalitatīvas vissezonas riepas, gan vasarai un ziemai paredzētos riepu modeļus, kā arī skaistus diskus no TOP ražotājiem par labām cenām un ar piegādi visā Latvijā!

