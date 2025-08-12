Nezinu, vai esat to pamanījuši, taču pēdējā gada laikā Eiropā sākusi būtiski mainīties attieksme pret migrāciju, īpaši nelegālo migrāciju. Lai gan ES joprojām cenšas saglabāt solidaritāti un humānu pieeju, tomēr politiskā realitāte un vēlētāju noskaņojums liek pievērsties stingrākiem pasākumiem.

Visredzamākā šīs attieksmes maiņa ir atjaunotajās robežkontrolēs uz Vācijas sauszemes robežām – robežkontrole tika atjaunota uz robežām ar Franciju, Luksemburgu, Beļģiju, Nīderlandi un Dāniju, papildinot jau esošās kontroles ar Austriju, Šveici, Čehiju un Poliju. Atbildot uz tām, arī Vācijas kaimiņvalstis ir daļēji atjaunojušas šīs kontroles. Tam ir savi rezultāti – kopš 2023. gada oktobra Vācija uz robežas ir atraidījusi aptuveni 30 000 nelegālo imigrantu, kuriem nebija likumīgu tiesību ieceļot valstī. Šie pasākumi izraisījuši arī kritiku, jo oponenti uzskata, ka robežkontrole apdraud brīvas pārvietošanās principu, kas ir Šengenas zonas pamats. Šādai kritikai gan var izvirzīt pretiebildumu, ka, ja Eiropa nespēs efektīvāk kontrolēt nelegālo migrantu plūsmas un rezultāti būs terora akti, līdzīgi Zollingenē notikušajam (šis reliģiski motivētais uzbrukums ar nazi, kurā gāja bojā viens cilvēks, bija tiešais iemesls robežkontroles ieviešanai uz Vācijas robežām), tad brīvā bezvīzu pārvietošanās Eiropas Savienības teritorijā var tikt pārtraukta vispār.

