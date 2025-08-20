Nacionālo apvienību (NA) pārstāvošais Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks Edvards Ratnieks vakar rīkoja speciālu preses konferenci, kurā paziņoja, ka aicina nelegālos imigrantus mēneša laikā pamest Rīgu un Latviju.
Kā ziņo LETA – Ratnieks sajutis, ka rīdzinieki Rīgas ielās sākuši justies mazāk droši, jo pieaugot nelegālā migrācija. Iepriekš esot dominējuši nelegālie imigranti no Vidusāzijas, bet šogad palielinājies nelegālo migrantu skaits no Āfrikas valstīm. Politiķis piesauca citu Eiropas valstu, piemēram, Zviedrijas un Francijas, pieredzi, kas liecinot, ka migrantu dēļ kriminogēnā situācija varot pasliktināties ļoti strauji. "Mums aktīvi jārīkojas nākotnes drošības vārdā," Ratnieka teikto citē LETA. Politiķis solījis, ka pēc mēneša – septembra beigās – Rīgas pašvaldības policija sākšot plašus reidus, lai konstatētu nelegālos migrantus. Kā skaidrojis Pašvaldības policijas priekšnieks Juris Lūkass, ja pašvaldības policists konstatē personu bez legālas uzturēšanās atļaujas Latvijā, tad šī persona tiek nodota Valsts policijai vai Robežsardzei. Šogad no gada sākuma Rīgas pašvaldības policija aizturējusi un nodevusi Valsts robežsardzei 22 personas. Pērn gada laikā tika aizturētas 23 personas un 2023. gadā – 24 personas. Šogad bez uzturēšanās atļaujām Rīgā visvairāk aizturētas personas no Sudānas un Etiopijas. Rīgas domes Drošības, kārtības un korupcijas novēršanas jautājumu komitejas vadītājs Ģirts Lapiņš (NA) preses konferencē paziņoja, ka tikšot strādāts arī pie "legālās imigrācijas sašaurināšanas". Viņš esot apņēmies rosināt noteikt kvotas augstskolām ārvalstu studentu uzņemšanai no valstīm, kas nav Eiropas Savienībā.
