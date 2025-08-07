ASV prezidents Donalds Tramps trešdien pēc viņa īpašā vēstnieka Stīva Vitkofa tikšanās ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu Eiropas līderiem paziņojis, ka pastāv izredzes uz uguns pārtraukšanu Maskavas uzsāktajā karā pret Ukrainu, atsaucoties uz avotiem, ziņo aģentūra "Bloomberg".
Tramps Eiropas līderiem un Ukrainas prezidentam Volodimiram Zelenskim pavēstījis, ka Putins varētu sākt miera sarunas "apmaiņā pret teritoriju apmaiņas jautājuma apspriešanu".
Avoti gan nav snieguši kādus paskaidrojumus, ko tas varētu nozīmēt.
Baltā nama saimnieks izteicies, ka cerot apspriest uguns pārtraukšanu tikšanās laikā ar krievu diktatoru.
Šāda tikšanās varētu notikt tuvākajā laikā, tikmēr paziņojis Putina palīgs Jurijs Ušakovs. Arī Tramps izteicies, ka varētu tikties ar Kremļa saimnieku jau nākamajā nedēļā.
Tajā pašā laikā Zelenskis izteicies, ka telefonsarunā ar Trampu apspriesti iespējamie tikšanās formāti augstākajā līmenī, un mediji ziņoja, ka Tramps it kā iecerējis trīspusēju tikšanos.
Tikmēr Krievijas diktators ceturtdien jau kārtējo reizi paziņojis, ka neesot izpildīti "noteikumi", lai tiktos ar Zelenski.
Savukārt poļu ziņu vietne "Onet.pl" apgalvo, ka tā rīcībā nonākušas ziņas par "izdevīgo" piedāvājumu, kuru Vitkofs Maskavā izteicis Putinam.
Lai gan izdevums nenosauc avotus, kas snieguši šo informāciju, tas apgalvo, ka šis piedāvājums it kā esot saskaņots ar Eiropas līderiem.
"Mums kļuvis zināms, ka Trampa administrācija Maskavai izteikusi ļoti izdevīgu piedāvājumu," raksta "Onet.pl", norādot, ka ASV priekšlikums paredz pamieru, bet ne mieru starp Krieviju un Ukrainu; faktisku Krievijas okupēto teritoriju atzīšanu, jautājuma galīgo risināšanu atliekot uz 49 vai 99 gadiem; lielākās daļas pret Krieviju noteikto sankciju atcelšanu, kā arī Krievijas energoresursu importa atsākšanu.
Tajā pašā laikā piedāvājums neparedz garantijas, ka neturpināsies NATO paplašināšanās, ko līdz šim pieprasījusi Krievija.
Maskavai netiek arī solīts pārtraukt militāro palīdzību Ukrainai, kam krievi it kā būtu gatavi piekrist.
Taču pagaidām nekas neliecina, ka Krievija būtu gatava atteikties no līdzšinējām absurdajām teritoriālajām prasībām pēc pilnīgas Doneckas, Luhanskas, Hersonas un Zaporižjas apgabalu pārņemšanas, lai gan nevienu no tiem iebrucēji nav spējuši pilnībā okupēt.
Aptauja
Kādi ir Donalda Trampa mērķi attiecībā uz Krieviju un Ukrainu?
KONTEKSTS
2022. gada 24. februārī Krievijas diktators Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā. Putins apgalvoja, ka NATO gatavojas izmantot Ukrainu kā placdarmu agresijai pret Krieviju, lai gan šiem apgalvojumiem nebija pierādījumu. Starptautiskā krimināltiesa (SKT) 2023. gada martā izdeva Putina aresta orderi par nelikumīgu ukraiņu bērnu deportāciju no okupētajām teritorijām Ukrainā.
