Lielbritānijai ir jāpiedalās Ukrainas miera sarunās, lai novērstu Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska iebiedēšanu no ASV prezidents Donalda Trampa un Krievijas diktatora Vladimira Putina puses, paziņojis bijušais Lielbritānijas aizsardzības ministrs Bens Volless.
Kā vēsta laikraksts "The Telegraph", Volless uzsvēra, ka Ukrainas prezidents ir drosmīgs cilvēks, taču viņam būs nepieciešams atbalsts, lai pretotos Trampam un Putinam, kuri ir pazīstami ar savu agresivitāti.
Vaicāts, vai viņš domā, ka Tramps varētu piespiest Ukrainu piekrist kaut kam, ko tā īsti nevēlas, Volless atbildēja, ka viņam ir šādas bažas. Viņš uzskata, ka Eiropas valstij vajadzētu būt telpā, lai nodrošinātu, ka Ukraina netiek piespiesta piekrist neapmierinošam darījumam.
"Es domāju, ka tādēļ NATO ir vēl divas citas kodolvalstis - Francija un Apvienotā Karaliste, un es domāju, ka ir svarīgi, lai sarunās piedalītos kāda Eiropas lielvara," viņš sacīja.
Bijušais Lielbritānijas aizsardzības ministrs piebilda, ka gan Tramps, gan Putins "pastāvīgi iebiedē cilvēkus".
"Tā kā gan Tramps, gan Putins ir pazīstami ar savu agresivitāti, viņi pastāvīgi iebiedē cilvēkus, es nedomāju, ka divi agresīvi cilvēki pret Zelenski, kurš ir drosmīgs cilvēks, noteikti novedīs pie vēlamā rezultāta. Ja šis būs miera process, tad miera procesā būtu jāiesaistās tiem, kas ir ieinteresēti šajā procesā, proti, eiropiešiem, Ukrainai un, protams, ASV," norādīja Volless.
Laikraksts "The New York Times" un telekanāls CNN, atsaucoties uz informētiem cilvēkiem, šonedēļ ziņoja, ka Tramps plāno tikties ar Putinu jau nākamnedēļ un pēc tam vēlētos trīspusēju tikšanos ar Putinu un Zelenski.
Krievi uzbrukuši Ukrainai ar 108 droniem
Krievijas karaspēks naktī uz piektdienu uzbrucis Ukrainai ar 108 trieciendroniem un droniem imitatoriem, ziņo Ukrainas Gaisa spēki.
Pretgaisa aizsardzība notrieca vai neitralizēja 79 "Shahed" tipa dronus un dronus imitatoros un trīs reaktīvos dronus valsts ziemeļos, dienvidos, austrumos un vidienē, teikts pavēlniecības paziņojumā tās "Telegram" kanālā.
Fiksēti 26 dronu trāpījumi desmit vietās, kā arī notriekto dronu atlūzu nogāšanās astoņās vietās.
Krievijas karaspēks ar bezpilota lidaparātiem trāpīja pa Buču Kijivas apgabalā, tika nodarīti postījumi septiņām privātmājām un bērnudārzam, paziņoja pilsētas mērs Anatolijs Fedoruks.
"Krievijas nakts uzbrukums Bučai. Bojātas septiņas privātmājas un bērnudārzs. Galvenais - visi ir dzīvi," viņš raksta "Telegram" kanālā.
Pēc Fedoruka teiktā, notikuma vietā strādā glābēji, policija un komunālie dienesti. Cilvēkiem tiek sniegta nepieciešamā palīdzība.
"Krievija atkal ir parādījusi, ka tā ir tīrs ļaunums. Tā terorizē civiliedzīvotājus, jo neko citu nemāk darīt," viņš uzsvēra.
Kijivas apgabala kara administrācijas vadītājs Mikola Kalašņiks ziņo, ka ienaidnieka bezpilota lidaparāti uzbrukuši vienam no Kijivas apgabala rajoniem, kā rezultātā ievainotas trīs sievietes.
Ukraina: Krievijas dzīvā spēka zaudējumi sasniedz 1 061 350
Krievijas karaspēka dzīvā spēka zaudējumi Ukrainā līdz piektdienas rītam sasnieguši 1 061 350 karavīrus, ziņo Ukrainas armijas ģenerālštābs.
Saskaņā ar ģenerālštāba datiem diennakts laikā iznīcināti 1040 iebrucēji.
Kopš atkārtotā iebrukuma sākuma 2022. gada 24. februārī krievi zaudējuši 11 083 tankus, 23 102 bruņutransportierus, 31 232 lielgabalus un mīnmetējus, 1456 daudzlādiņu reaktīvās iekārtas, 1203 zenītartilērijas iekārtas, 421 lidmašīnu, 340 helikopterus, 50 168 bezpilota lidaparātus, 3555 spārnotās raķetes, 28 kuģus un ātrlaivas, vienu zemūdeni, 57 731 automobili un autocisternu, kā arī 3936 specializētās tehnikas vienības.
Krievijas zaudējumu apmērs tiek precizēts, jo informācijas ieguvi traucē karadarbība.
Aptauja
Kādi ir Donalda Trampa mērķi attiecībā uz Krieviju un Ukrainu?
KONTEKSTS
2022. gada 24. februārī Krievijas diktators Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā. Putins apgalvoja, ka NATO gatavojas izmantot Ukrainu kā placdarmu agresijai pret Krieviju, lai gan šiem apgalvojumiem nebija pierādījumu. Starptautiskā krimināltiesa (SKT) 2023. gada martā izdeva Putina aresta orderi par nelikumīgu ukraiņu bērnu deportāciju no okupētajām teritorijām Ukrainā.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties un reizi nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.