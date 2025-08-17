Atzīmējot sasniegumus bērnu un jauniešu literatūrā, 24. jūlijā pasniedza ikgadējo Jāņa Baltvilka balvu, un ilustrāciju kategorijā šogad to saņēma māksliniece Dace Krēsliņa, kura profesionālo dzīvi agrāk saistījusi ar advokātes profesiju.
Viņas zīmētā un rakstītā grāmatu sērija "Aizvēstures pilsētas detektīvi" – "Kas par smaku?" un "Postaža parkā" ("Zvaigzne ABC", 2024), pēc rīkotāju teiktā, "ir viegli lasāma, izziņu rosinoša, tā atklāj sarežģītas idejas par dabu, attiecībām un atbildību".
Sarunā ar "Kultūrzīmēm" māksliniece Dace Krēsliņa izteicās, ka balvu gan tik tiešām neesot gaidījusi, bet nu esot laimīga, turklāt to saņēmusi tieši no sava mīļākā latviešu mākslinieka Alekseja Naumova rokām.
Kā jūties pēc saņemtās Jāņa Baltvilka balvas?
D. Krēsliņa: Ņemot vērā manu neparasto ceļu mākslā, kā arī to, cik salīdzinoši neilgi esmu grāmatu pasaulē, jau saņemt nomināciju par labākajām bērnu grāmatas ilustrācijām bija liels prieks un pagodinājums. Iegūt pašu balvu nebija pat gaidu, jo apzinājos, cik daudz starp balvas nominantiem ir brīnišķīgu augsta līmeņa mākslinieku. Nelielas aizdomas gan radās brīdī, kad pirms balvas pasniegšanas mani ļoti, ļoti gribēja intervēt "Panorāma". Tad gan bija tāds – varbūt tiešām?
Bērniem domātajā saturā bieži dominē trokšņi. Mašīnas, skaņas, koši multfilmu tēli. Savukārt tavos darbos vieta atvēlēta pat sīkākajam kukainītim, ko redzam dabā, ja vien paši esam vērīgi. Arī tev pašai dabas atveide ir ļoti svarīga, vai ne?
Vienā no manām grāmatām detektīvi izmeklē kādu neparastu troksni, un pirmās aizdomas krīt uz skaļu transportu; ja padomā, tas patiesi ir skaļākais pilsētu aspekts. Tālāk sižetā un ilustrācijās, turklāt visās manās grāmatās, būtiska loma ir dabas elementiem, dzīvniekiem. Detektīvu grāmatu koncepts radies pastaigu laikā ar suni, ar sevi skaļi sarunājoties. Parasti staigāju nomaļākās vietās, kur mani neviens daudz nevar dzirdēt (smejas).
Ticu, ka nav nekā skaistāka šajā pasaulē kā tas, kas mums, cilvēkiem, apkārt dāvināts. Man patīk ietvert ilustrācijās sīkus, dažkārt pirmajā brīdī nepamanāmus elementus – kamenītes, mārītes, tauriņus, putnus. Pirms dažiem gadiem, vēl pirms tapa grāmatas, vēlējos uzzīmēt kameni, taču, iedziļinoties un meklējot bildes iedvesmai, atskārtu, ka nemaz nav tāda viena kamene. Latvijā vien ir 22 kameņu un vēl astoņu parazītkameņu sugu, un visām atšķiras svītrojumi. Ikdienā, nepievēršot uzmanību šādiem it kā sīkumiem, garām var paslīdēt daudz brīnumu. Tāpēc tos izceļu un ievietoju savās grāmatās – tagad mazie lasītāji var meklēt, cik dažādu svītrojumu kamenes izdosies atrast grāmatā "Kas par smaku?" (smaida).
Tavu grāmatu varoņi nāk no aizvēstures. Vai tev bija svarīgi, piemēram, pētīt esošo enciklopēdiju piemērus un izprast, kā tolaik varētu izskatīties?