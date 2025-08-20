Šveice nodrošinās Krievijas diktatoram Vladimiram Putinam imunitāti, ja viņš ieradīsies šajā valstī uz sarunām par mieru Ukrainā, neraugoties uz Starptautiskās Krimināltiesas (SKT) izdoto apcietināšanas orderi, otrdien paziņoja Šveices ārlietu ministrs Ignacio Kasiss.
Pērn Šveices valdība definēja noteikumus par imunitātes piešķiršanu personai, uz kuru attiecas starptautisks apcietināšanas orderis, ja šī persona ierodas uz miera konferenci, nevis privātu iemeslu dēļ, skaidroja Kasiss. Ministrs gan atzina, ka Krievijas attieksme pret Šveici kļuvusi vēsāka, kopš tā nolēma pievienoties Eiropas Savienības pret Krieviju noteiktajām sankcijām. Putins pēdējo reizi apmeklēja Ženēvu 2021. gada jūnijā, lai tiktos ar toreizējo ASV prezidentu Džo Baidenu.
Kā zināms, precedents SKT vajātā Putina ielaišanai būtu Šveicē nule notikusī pasaules parlamentu priekšsēdētāju konference, kuru apmeklēja arī Rietumu sankcijām pakļautā Krievijas parlamenta augšpalātas priekšsēdētāja Valentīna Matvijenko. Šveice paziņoja, ka rīkojusies saskaņā ar tiesību aktiem un starptautiskajiem nolīgumiem. Šveices varasiestādes var atļaut izņēmumus attiecībā uz ceļošanas ierobežojumiem, "jo īpaši, ja persona ceļo, lai piedalītos starptautiskā konferencē", ziņu aģentūrai AFP toreiz skaidroja Šveices Ārlietu ministrijas pārstāvis.
KONTEKSTS
2022. gada 24. februārī Krievijas diktators Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā. Putins apgalvoja, ka NATO gatavojas izmantot Ukrainu kā placdarmu agresijai pret Krieviju, lai gan šiem apgalvojumiem nebija pierādījumu. Starptautiskā krimināltiesa (SKT) 2023. gada martā izdeva Putina aresta orderi par nelikumīgu ukraiņu bērnu deportāciju no okupētajām teritorijām Ukrainā.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties un reizi nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.