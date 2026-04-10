Valsts policija (VP) ir pabeigusi izmeklēšanu kriminālprocesā pret vīrieti, kurš tiek turēts aizdomās par sešu gadu garumā izdarītiem noziegumiem pret desmit personām, galvenokārt nepilngadīgām meitenēm, informē VP.
Likumsargi aicina prokuratūru šo personu saukt pie kriminālatbildības par 16 gadu vecumu nesasniegušas personas izvarošanu, nepilngadīgo pavešanu netiklībā un pamudināšanu tikties seksuālu darbību veikšanai, iesaistīšanu pornogrāfiska rakstura materiāla izgatavošanā, nepilngadīgo iesaistīšanu prostitūcijā un nepilngadīgo prostitūcijas izmantošanu, sutenerismu pret nepilngadīgām un pilngadīgām personām, kā arī par bērnu pornogrāfijas glabāšanu.
2025. gada 10. septembrī Valsts policijā tika uzsākts kriminālprocess, pamatojoties uz iesniegumu par to, ka sarakstes laikā saziņas lietotnē "WhatsApp"
vīrietis piedāvāja 15 gadu vecai meitenei nodarboties ar prostitūciju.
Izmeklēšanas gaitā likumsargi vīrieti identificēja un 2025. gada 27. oktobrī par minēto noziegumu aizturēja. Viņš ir dzimis 1989. gadā un iepriekš nav sodīts par krimināla rakstura nodarījumiem.
Pārbaudot pie aizturētā vīrieša izņemto datu nesēju saturu, tika konstatēts, ka no viņa prettiesiskajām darbībām cietušas arī citas personas. 29. oktobrī aizdomās turētajam vīrietim tika piemērots apcietinājums.
Izmeklēšanas gaitā noskaidrots, ka vīrietis interneta vidē iepazinās ar nepilngadīgām personām, sarakstījās ar tām par seksuāla rakstura tēmām un sarakstes laikā pamudināja tikties seksuālo darbību veikšanai, lūdza nofotografēt un nofilmēt savu atkailināto ķermeni un atsūtīt viņam gan par samaksu, gan bez tās uzņemtos materiālus, kā arī pamudināja nepilngadīgas meitenes (15 līdz 16 gadu vecas) iesaistīties prostitūcijā, sarunājot tikšanos ar klientiem.
Gan nepilngadīgām, gan tikko pilngadību sasniegušām meitenēm vīrietis piedāvāja nodarboties ar prostitūciju, solot meklēt un novirzīt pie viņām klientus, pieprasot pēc klientu apkalpošanas samaksāt viņam procentus no nopelnītās naudas. Tāpat
vīrietis pats bija izmantojis divu nepilngadīgu meiteņu (13 un 15 gadu vecu) seksuālus pakalpojumus par samaksu.
Vienā gadījumā aizdomās turētais, pielietojot spēku, izvaroja 15 gadu vecu meiteni. Kopumā kriminālprocesā iegūtas ziņas par astoņām nepilngadīgām un divām pilngadīgām cietušajām personām, kuru vecums noziedzīga nodarījuma izdarīšanas brīdī bija no 13 līdz 18 gadiem.
Papildus tam, tika konstatēts, ka aizdomās turētais viņam piederošajā datu nesējā bija glabājis 37 failus, kas satur bērnu pornogrāfiju.
Izvērtējot kriminālprocesā pierādītos apstākļus, policija ierosināja prokuratūru saukt 1989. gadā dzimušo vīrieti pie kriminālatbildības par 20 noziedzīgiem nodarījumiem, tostarp par trim sevišķi smagiem, 16 smagiem un vienu mazāk smagu noziedzīgu nodarījumu.
Par smagāko no minētajiem noziegumiem personai, ja tā tiks atzīta par vainīgu, var tikt piemērots mūža ieslodzījums vai brīvības atņemšana uz laiku no desmit līdz 20 gadiem un probācijas uzraudzība uz laiku līdz pieciem gadiem.
Šā gada 10. aprīlī Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas pārvaldes 1. biroja 3. nodaļas amatpersonas kriminālprocesu nodeva prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai, un aizdomās turētajam vīrietim aizvien ir spēkā drošības līdzeklis — apcietinājums.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu