ASV prezidents Donalds Tramps trešdien atkal kritizēja NATO un izteica draudus par Grenlandes pārņemšanu, darot to pēc tikšanās ar NATO ģenerālsekretāru Marku Riti.
Trampa neapmierinātība ar citām NATO valstīm par nepievienošanos viņa karam pret Irānu ir vairojusi bažas, ka viņš mēģinās panākt ASV izstāšanos no Ziemeļatlantijas alianses.
Bija gaidāms, ka viņa un Rites tikšanās laikā tiktu apspriesta iespējama ASV izstāšanās no ši drošības bloka, tomēr pirmajos izteikumos pēc šīs tikšanās Tramps tikai kārtējo reizi pauda neapmierinātību.
"NATO nebija tur, kad mums viņus vajadzēja, un viņu tur nebūs, ja mums viņus vajadzēs atkal," Tramps paziņoja savā sociālo mediju platformā "Truth Social".
"Atcerieties Grenlandi, to lielo, slikti pārvaldīto ledus gabalu!" viņš piebilda, nesniedzot sīkākus paskaidrojumus.
Pirms ASV un Izraēlas 28. februārī sāktā kara pret Irānu Trampa draudi atņemt Grenlandi NATO dalībvalstij Dānijai bija svarīgs jautājums, kas satricināja aliansi.
Bijušais Nīderlandes premjers Rite, kurš nodēvēts par "Trampa vārdotāju" savas prasmes izpatikt Trampam dēļ, ieradās Baltā nama Rietumu spārnā pa sānu vārtiem, un viņu tikšanās notika aiz slēgtām durvīm.
"Tā bija ļoti vaļsirdīga, ļoti atklāta diskusija," Rite vēlāk pavēstīja intervijā ASV telekanālam CNN.
Rite neatbildēja tieši uz vairākkārt uzdotu jautājumu, vai Tramps šīs tikšanās laikā runājis par izstāšanos no NATO.
Baltā nama preses sekretāre Kerolaina Levita pirms tikšanās sacīja reportieriem, ka iespējama izstāšanās ir "kaut kas, ko prezidents ir apspriedis, un es domāju, ka prezidents to pāris stundas apspriedīs ar ģenerālsekretāru Riti".
Laikraksts "The Wall Street Journal" tomēr ziņoja, ka Tramps apsver alternatīvu sodīt dažas NATO locekles, kas kara gaitā neļāva ASV bruņotajiem spēkiem izmantot bāzes savā teritorijā.
Tikšanās notika dienu pēc ASV un Irānas vienošanās par divu nedēļu pamieru.
Tramps ir nosaucis NATO par "papīra tīģeri" par alianses atteikšanos vadīt centienus Hormuza šauruma atkalatvēršanai un par ierobežojumiem ASV spēkiem izmantot bāzes alianses valstu teritorijā.
Tramps ir personīgi kritizējis vairāku NATO valstu līderus, izsakoties, ka Lielbritānijas premjerministrs Kīrs Stārmers nav "nekāds Vinstons Čērčils", un nosaucot Lielbritānijas aviācijas bāzeskuģus par "rotaļlietām".
"The Wall Street Journal" ziņotais liecina, ka Tramps diez vai mēģinās panākt pilnīgu ASV izstāšanos no NATO, kam būtu vajadzīga ASV Kongresa piekrišana.
Rite pirms Baltā nama apmeklēšanas tikās ar ASV valsts sekretāru Marko Rubio, lai apspriestu Irānu, Krievijas karu pret Ukrainu un NATO pienākumus.
Ir gaidāms, ka Rite Vašingtonas apmeklējuma laikā tiksies arī ar ASV aizsardzības ministru Pītu Hegsetu.
