VIDEO: Kulbergs NVO finansējuma prezentācijas nodēvē par "sūdu" un "mēslu"

Dati par valsts piešķirto finansējumu nevalstiskajām organizācijām (NVO) joprojām ir nepilnīgi un nesniedz pilnvērtīgu informāciju, 5. augustā NVO pārstāvju un vairāku Ministru kabineta locekļu tikšanās laikā pauda Ministru prezidents Andris Kulbergs (AS).
Tikšanās laikā Valsts kanceleja sniedza pārskatu par valsts pārvaldes veiktajiem maksājumiem biedrībām un nodibinājumiem, arī Finanšu ministrija (FM) iepazīstināja ar datiem par valsts budžeta finansējumu NVO, savukārt Kultūras ministrija (KM) informēja par tās sniegto atbalstu NVO, aktualitātēm un izaicinājumiem.
Kulbergs 15. jūlijā bija uzdevis Valsts kancelejai sagatavot pilnu analīzi par valsts piešķirto finansējumu NVO, tomēr iegūtās informācijas apjoms viņu neapmierināja.
Premjers, sēdē uzklausot Valsts kancelejas, KM un FM prezentācijas, pauda sašutumu, ka no tām nekāda vērtīga informācija nav iegūta, un
nodēvēja prezentācijas par "sūdu" un "mēslu".
Viņš pauda, ka datu caurskatāmība ir ļoti slikta, un šobrīd pieejamā informācija ir stipri fragmentēta un sadrumstalota. Piemēram, premjers joprojām nav ieguvis informāciju par to, cik daudz naudas nevalstiskajā sektorā tiek tērēta no pašvaldību puses.
Pēc Kulberga domām, lielākā problēma saistīta ar to, ka līdz šim valstī nav bijis kāds, kas uzraudzītu, kā šie valsts budžeta piešķirtie līdzekļi nevalstiskajam sektoram tiek tērēti, cik lietderīgi un vai valsts deleģētās funkcijas tikušas īstenotas.
Nauda daudz kur tiekot piešķirta lietderīgi, tomēr daudz kur tas tiekot darīts bez jebkāda izvērtējuma. Sēdē viņš pieminēja kādu biedrību, kuru izcēla kā slikto piemēru. Tā trijos gados no valsts saņēmusi finansējumu 81 000 eiro apmērā, bet šīs biedrības mērķi noteikti ļoti nekonkrēti: "Stiprināt biedrību. Iesaistīt jauniešus. Organizēt piketu. Uzrunāt jauniešu problēmu".
Kulbergs sēdes laikā un arī preses konferencē pēc tam vairākas reizes uzsvēra, ka valstī ir nepieciešamas stipras un neatkarīgas NVO, un viņš neiestājas pret tām. Tomēr esot arī jāuzdod jautājumi par budžeta maksātāju līdzekļu izlietošanu.
Pēc premjera teiktā, tas, ka viņa jautājumu uzdošana par līdzekļu izlietojumu tiek pielīdzināta autoritārisma, orbānisma un fašisma pazīmēm, nav pamatoti.