Saeimas opozīcijā esošās partijas "Progresīvie" deputāti atbalstīs iekšlietu ministra Jāņa Domravas (NA) demisiju, jo ministra rīcība rada riskus valsts drošības interesēm, sacīja "Progresīvo" Saeimas frakcijas priekšsēdētājs Andris Šuvajevs.
Pēc viņa paustā, Dombravas rīcība, nosūtot vēstuli Spānijas valdībai, to nesaskaņojot ne ar Ārlietu ministriju, ne Ministru prezidentu, kā arī publiski kritizējot Spānijas rīcību, ir pretrunā Latvijas valsts drošības interesēm.
Šuvajevs vērtēja, ka Dombrava savā līdzšinējā darbā iekšlietu ministra amatā ir pasliktinājis kopējo drošības situāciju valstī. Viņš arī pārmeta ministram policijas resursu izmantošanu savām sabiedrisko attiecību vajadzībām.
"Progresīvo" frakcijas vadītājs uzskata, ka ministra lēmums rosināt disciplinārlietu pret Valsts policijas priekšnieku Armandu Ruku apliecina apjukumu par iekšlietu nozares vadīšanu un rada iespaidu par politiski motivētu rīcību.
Tāpat Šuvajevs kritizēja Dombravas attieksmi pret nevaldības organizācijām, kas sniedz palīdzību Ukrainas civiliedzīvotājiem Latvijā. Viņa ieskatā tas liecina par ierobežotu izpratni par pilsoniskās sabiedrības nozīmi drošības stiprināšanā.
Pēc politiķa teiktā, Dombrava savos publiskajos izteikumos ir maldinājis sabiedrību ar imigrāciju saistītos jautājumos, savukārt viņa rīcība kopumā veicinot atbalsta pieaugumu politiķei Jūlijai Stepaņenko (SV/J) un citiem prokremliskiem politiskajiem spēkiem.
Jau ziņots, ka partija "Stabilitātei!" ir paziņojusi par Dombravas demisijas pieprasījuma virzīšanu Saeimā. Partijas ieskatā viens no galvenajiem iemesliem ir ministra atbalstītā iecere slēgt Pāternieku robežšķērsošanas punktu uz Latvijas un Baltkrievijas robežas.
Arī partijas "Latvija pirmajā vietā" līderis Ainārs Šlesers sociālajos medijos paziņojis, ka LPV pieprasīs Dombravas demisiju. Viņš apgalvo, ka kravu pārvadātāji pauduši bažas par plānoto Pāternieku robežšķērsošanas punkta slēgšanu, kas, pēc viņa domām, radītu ekonomiskus zaudējumus un negatīvi ietekmētu uzņēmējdarbību.
Pašlaik Saeimā tiek vākti deputātu paraksti demisijas pieprasījuma iesniegšanai izskatīšanai parlamentā.
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