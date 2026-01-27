Lai gan ziemas vidus, dārzā, pagrabā, kā arī pie telpaugiem vienmēr kāds darbiņš atradīsies.
27.01 . (līdz pusdienai). Augļu diena. Uzmana augļudārzus, pārbauda, vai sētas kārtībā, jo meža dzīvnieki stādījumos var nodarīt lielu postu kokiem un krūmiem. Liek diedzēties kviešu, zirņu, pupiņu un saulespuķu sēklas mikrozaļumiem.
27. (no pusdienas)–29.01. (līdz pusdienai). Sakņu dienas. Janvārī sakņu dienās mēdz būt visniknākais sals. Ja sniega sega nav bieza, jāpārliecinās, vai aukstumneizturīgo augu piesegums nav bojāts un glabātavās sals neapdraud krāju-mus. Sagatavo substrātus un traukus stādu audzēšanai, salabo un sakārto dārzkopības inventāru.
29. (no pusdienas)–30.01. (līdz pusdienai). Nelabvēlīgas dienas. Cērt un novāc nevietā augošus krūmus un kokus. Laika apstākļu nodarīto bojājumu novēršanai labas arī šīs dienas.
30. (no pusdienas)–31.01. Ziedu dienas. Ja apstākļi atļauj, sēj sīksēklu puķes ar garu veģetācijas periodu. Sapucē telpaugus, novāc nokaltušās lapas un vecos ziedus. Cērt kokus materiāliem.
1.02.–2.02. (līdz pusdienai). Lapu dienas. Aplaista telpaugus, mitrina un mazgā to lapas. Ja kādam telpaugam pods acīm redzami kļuvis par mazu, pārstāda. Sēj ilggadīgos garšaugus. Liek diedzēties sīpolus un sēklas zaļumiem.
2. (no pusdienas)–3.02. Augļu dienas. Pārbauda vai augļudārzā viss kārtībā, sētas veselas, koku stumbri piesegti. Pārbauda sēklu krājumus, vai tajos nav paviesojušies grauzēji un citi noliktavu kaitēkļi. Ja aizdomas par pēdējiem, ieteicams sēklas izsaldēt.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV dārza darbu kalendāra vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un reizi nedēļā saņem LASI.LV atlasītus rakstus par dārza, dabas, recepšu tematiku.
Ko tu saņemsi:
🌱 Noderīgus padomus par dārza un mājas kopšanu, aktuālo dārza darbu kalendāru
🍏 Sezonālas un veselīgas receptes
🐾 Ieteikumus par mājdzīvnieku aprūpi
🌿 Stāstus par Latvijas dabu un vidi
⚖️ Praktisku informāciju par tiesībām un ikdienas jautājumiem