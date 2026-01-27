Kad Zemgales lauki iegrimuši ziemas miegā, dodamies ciemos pie Ilutas Staģes uz Bauskas novada Brunavas pagasta "Lauciņiem". Bioloģiskajā saimniecībā mīt 150 slaucamu aitu ganāmpulks, un no to piena top siers, saldējums un citi gardumi, kas pamazām iemanto popularitāti Latvijas pircēju vidū.

Ziemā aitas galvenokārt uzturas kūtī, tāpēc pie aploka mūs sagaida vien četri saimnieces mīluļi – iespaidīga izmēra Polijas Podhales aitusuņi, kuru uzdevums ir ganāmpulka un teritorijas apsargāšana. Iluta jau bērnībā sapņojusi par dzīvi laukos un saviem dzīvniekiem: govīm, aitām un citiem mājlopiem. Laikam ejot, šis sapnis piepildījies, un dzīvnieki kļuvuši par viņas ikdienas dzinējspēku. 

Viss sākās ar Ansīti un Grietiņu

Ilutas vīra Jāņa saimniecība Krišjāņi jau izsenis nodarbojas ar piena lopkopību, un tieši tur viņa apguvusi siera siešanas prasmes. Dzīvojot mājās ar maziem bērniem, radusies doma par piena aitu audzēšanu. Studējot Latvijas Kristīgajā akadēmijā, Ilutu īpaši uzrunājusi Bībeles aina – gans ar aitām un jēriem. Tas vēl vairāk pastiprinājis vēlmi kādreiz pašai rūpēties par savu aitu ganāmpulku.

 

