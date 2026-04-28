Vēlēšanu sistēmas izstrāde nodota uzņēmumiem "LMT", "Tet" un "Latvijas valsts meži"

Ministru kabinets krīzes vadības sēdē otrdien nolēma vēlēšanu sistēmu izstrādi nodot valstij daļēji vai pilnībā piederošajiem uzņēmumiem "Latvijas mobilais telefons" (LMT), "Tet" un "Latvijas valsts meži" (LVM).
Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) ir izbeigusi līgumu ar vēlēšanu platformas izstrādātāju "RIX Technologies" un tā vietā rosināja nodot vēlēšanu sistēmu izstrādi LMT, "Tet" un LVM.
Kā iepriekš informēja viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministra padomniece Sabīne Spurķe, šādas izmaiņas tiek piedāvātas, "lai nodrošinātu Saeimas vēlēšanu norises neapšaubāmu leģitimitāti un izvairītos no iespējamiem reputācijas riskiem".
Tieši konkrētos uzņēmumus kā darbu veicējus VARAM piedāvājot, jo to pārvaldībā ir iesaistīta valsts, tie ir īstenojuši nozīmīgus valsts informācijas tehnoloģiju infrastruktūras projektus un tajos darbojas augsti kvalificēti speciālisti.
VARAM iecerētais risinājums paredz, ka Ministru kabineta uzdevumā programmatūras izstrādes līgumi tiktu slēgti saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā paredzēto normu par iepirkuma izņēmumu.
Izstrādes līgumos plānots ievērot līdz šim no Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) puses noteiktos būtiskos izstrādes termiņus, lai nodrošinātu sākotnēji 2025. gada rudenī starp CVK un Valsts digitālās attīstības aģentūras (VDAA) definēto laika plānu Vēlēšanu platformas tehnoloģiskajam nodrošinājumam.
Ministrijā informē, ka līgums ar vēlēšanu platformas izstrādātāju "RIX Technologies", kas Elektronisko iepirkumu sistēmas e-katalogos veikta iepirkuma rezultātā ieguva tiesības veikt Vēlēšanu platformas programmēšanas darbus, izbeigts, jo
šis uzņēmums līdz pat šim brīdim nav izpildījis savas no darba uzdevuma izrietošās saistības.
Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Raimonds Čudars (JV) nesen Saeimā stāstīja, ka ir noslēgts līgums par vēlēšanu sistēmu pielāgošanu Saeimas vēlēšanām. Uzņēmums "RIX Technologies" esot apliecinājis, ka darbus var paveikt līdz 30. jūnijam, tomēr neilgi pēc tam VARAM struktūras nolēma šo vienošanos lauzt.