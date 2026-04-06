Vēlētāju reģistra izstrāde zem jautājuma zīmes pēc EPPO izmeklēšanas

Pēc Eiropas Prokuratūras (EPPO) sāktās izmeklēšanas informācijas tehnoloģiju (IT) iepirkumu krāpšanas lietā saasinājušās bažas par elektroniskā vēlētāju reģistra savlaicīgu izstrādi, lai nodrošinātu šoruden gaidāmo Saeimas vēlēšanu norisi, vēsta TV3 raidījums "Nekā personīga".
Reģistra izstrādātājs, uzņēmums "RIX Technologies", valsts institūcijām vēstījis, ka nav varējis sākt darbu pie Elektroniskā tiešsaistes vēlētāju reģistra, kas ir būtiska balsošanas sistēmas sastāvdaļa. Valsts digitālās attīstības aģentūra (VDAA) uzsver, ka darba uzdevumi uzņēmumam ir izsniegti un termiņi joprojām esot izpildāmi, lai gan saspringti, skaidro raidījums.
"Nekā personīga" norāda, ka situāciju sarežģī fakts, ka iepriekšējā gadā tehnisko specifikāciju vēlēšanu sistēmas iepirkumam palīdzēja gatavot SIA "Corporate Consulting", kurai Satversmes aizsardzības birojs 2022. gadā bija atņēmis industriālās drošības sertifikātu. VDAA norāda, ka šim uzņēmumam pie specifikācijas izstrādes neesot bijusi pieeja vēlēšanu sistēmas moduļiem.
Centrālās vēlēšanu komisijas vadītājs Māris Zviedris atzinis, ka oficiālu indikāciju par iespējamu kavēšanos patlaban nav, tomēr komisija gatavojas arī alternatīviem scenārijiem. Ja reģistrs netiks ieviests, var nākties atgriezties pie spiedogiem pasēs vai izmantot īpašas reģistrācijas aploksnes, kas varētu būtiski aizkavēt rezultātu paziņošanu, norāda raidījums.
Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas deputāti norādījuši, ka lielākās bažas saistītas ar reģistra savlaicīgu izstrādi un drošību, bet Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs 15. aprīlī sasaucis Nacionālās drošības padomi par vēlēšanu tehnisko nodrošinājumu.
Jau ziņots, ka Valsts policija (VP) EPPO sāktajā kriminālprocesā aizdomās par krāpšanos 1,5 miljonus eiro vērtos IT iepirkumos aizturēja 21 personu, tostarp valsts amatpersonas.
Šajā lietā kā drošības līdzekli piemērots apcietinājums publisko iepirkumu speciālistam Ainaram Bideram, bijušajam VDAA direktoram Jorenam Liopam un "Corporate Solutions" uzņēmumu grupas īpašniekam un vadītājam Aigaram Cerusam.
Satiksmes ministrija atstādināja Bideru no darba pienākumu izpildes līdz apstākļu noskaidrošanai.
Kriminālprocess sākts pērn gada nogalē, un tas kvalificēts pēc Krimināllikuma pantiem par krāpšanu lielā apmērā organizētā grupā un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju lielā apmērā organizētā grupā.