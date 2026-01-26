Par garantiju atgriezu elektropreci. Pārdevējs piedāvā novērst ražošanas brāķi, bet es nevēlos labotu iekārtu. Vai man nav tiesību prasīt samainīt pret citu tādu pašu vai līdzvērtīgu? Jautā Guntars Liepājā.

Patērētāju tiesību aizsardzības centra pārstāve Linda Alsiņa paskaidro – saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likumu, ja precei konstatēta neatbilstība, patērētājs var prasīt pārdevējam salabot preci vai to apmainīt. 

Tātad patērētājam ir tiesības izvēlēties neatbilstības novēršanas veidu. Tomēr, ja pārdevējs var pierādīt, ka preces maiņa konkrētajā gadījumā nav iespējama vai ir nesamērīga attiecībā pret remontu, pārdevējam būtu tiesības atteikt preces apmaiņu, tomēr vienlaikus arī jāspēj pamatot vai pierādīt maiņas nesamērīgumu vai neiespējamību.

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pats izdevīgākais un ērtākais pirkums. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā, un lieto visu portālu 52 nedēļas.

29,99 € / uz 52 nedēļām . Tikai 0,58 EUR nedēļā.
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē