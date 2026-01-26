Latvijā saražotā spirta apmērs 2025. gada 11 mēnešos samazinājies par 35,4% salīdzinājumā ar 2024. gada attiecīgo periodu, liecina Valsts ieņēmumu dienesta (VID) apkopotie akcīzes preču aprites rādītāji.
Kopumā spirts pērn 11 mēnešos Latvijā saražots 4,86 miljonu litru absolūtā alkohola apjomā, kas ir par 2,666 miljoniem litru mazāk nekā 2024. gada 11 mēnešos.
Tostarp saražotā etilspirta apjoms pērn 11 mēnešos bija 4,86 miljoni litru absolūtā alkohola, kas ir par 35,4% mazāk nekā 2024. gada 11 mēnešos. Savukārt dehidratētais spirts 11 mēnešos Latvijā nav ražots.
Latvijā ievestā etilspirta apmērs pērn 11 mēnešos bija 11,698 miljoni litru absolūtā alkohola, kas ir par 73,6% vairāk nekā 2024. gada 11 mēnešos.
Pērn 11 mēnešos Latvijā realizētā etilspirta apmērs samazinājies 2,2 reizes jeb par 3,181 miljonu litru absolūtā alkohola - 11 mēnešos realizēts 2,551 miljons litru absolūtā alkohola, bet 2024. gada 11 mēnešos - 5,732 miljoni litru absolūtā alkohola.
Alkoholisko dzērienu ražošanā izlietotā etilspirta apmērs 11 mēnešos bija 11,634 miljoni litru absolūtā alkohola, kas ir par 22,3% vairāk nekā 2024. gada 11 mēnešos izlietotais apmērs - 9,512 miljoni litru absolūtā alkohola.
Savukārt uz citām Eiropas Savienības dalībvalstīm pērn 11 mēnešos izvests un eksportēts etilspirts 3,856 miljonu litru absolūtā alkohola apmērā jeb par 19,7% vairāk nekā 2024. gada 11 mēnešos.
Aģentūra LETA jau ziņoja, ka 2024. gadā Latvijā saražotā spirta apmērs samazinājies par 17,2% salīdzinājumā ar 2023. gadu. Kopumā spirts 2024. gadā Latvijā saražots 8,106 miljonu litru absolūtā alkohola apjomā, kas ir par 1,688 miljoniem litru mazāk nekā 2023. gadā.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu