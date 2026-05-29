Ceturtdienas vakarā ugunsgrēkā Olaines novadā gājis bojā cilvēks, informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā (VUGD).
Ap plkst. 18 VUGD saņēma informāciju, ka Olaines novadā divstāvu dzīvojamā mājā ir izcēlies ugunsgrēks.
Ierodoties notikuma vietā, glābēji konstatēja, ka deg ēkas pirmais stāvs, otrais stāvs un jumts kopumā 120 kvadrātmetru platībā. Dzēšanas darbu laikā glābēji ēkā atrada bojāgājušo.
Pusdienlaikā glābēji devās uz Maltas ielu Rīgā, kur piecstāvu dzīvojamās mājas ceturtā stāva dzīvoklī uz plīts bija piededzis bez uzraudzības atstāts ēdiens. Piedūmotajā dzīvoklī ugunsdzēsēji atrada cilvēku, kuru izglāba un nodeva mediķiem.
Savukārt aizvadītajā naktī saņemts izsaukums uz Viršu ielu Liepājā, kur piecstāvu dzīvojamās mājas otrā stāva balkonā dega sadzīves mantas divu kvadrātmetru platībā. No dzīvokļa evakuēti četri cilvēki.
Tā kā mājoklī nebija uzstādīts dūmu detektors, glābēji mājokļa iemītniekiem to uzdāvināja.
Aizvadītajā diennaktī uz vienoto ārkārtas palīdzības izsaukumu numuru 112 saņemti 43 pieteikumi par spēcīgā vēja radītajiem postījumiem. Lielākoties vējš uz ceļa braucamās daļas bija nogāzis kokus. Visvairāk izsaukumu jeb 18 saņemti Rīgā, savukārt Rīgas reģionā — deviņi, Latgalē — seši, Vidzemē — pieci, Zemgalē — pieci, bet Kurzemē neviens.
Aizvadītajā diennaktī VUGD saņēma 84 izsaukumus — 18 uz ugunsgrēku dzēšanu, 51 uz glābšanas darbiem, bet vēl 15 izsaukumi bija maldinājums.
