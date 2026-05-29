Vai jūs zināt, kas ir Heimliha paņēmiens? Ja zināt, jūs jau esat soli tuvāk tam, lai kādam izglābtu dzīvību.
Var šķist, ka tas skan dramatiski, taču situācijas, kurās kādam nepieciešama pirmā palīdzība, ir ļoti reālas. Spēja sniegt pirmo palīdzību ir viena no tām prasmēm, ko mēs visi ceram nekad neizmantot. Tomēr arī ikdienā var pienākt brīdis, kad šī spēja kādam glābj dzīvību. Un, kad šis brīdis pienāk, zināšanas par to, kā pareizi rīkoties, var būt izšķirošas.
Norvēģu sakāmvārds vēsta: "Daudzi mazi strauti veido lielu upi." Šī doma man bieži nāk prātā, domājot par sabiedrības noturību. Noturīga sabiedrība neveidojas tikai ar institūciju palīdzību. Tā sākas ar katru no mums – kļūstot labāk sagatavotiem, pārliecinātākiem un spējīgākiem palīdzēt citiem ārkārtas situācijās.
Mēs dzīvojam pieaugošas nenoteiktības laikā. Ģeopolitiskā spriedze mūsu reģionā vairs nav tikai abstrakts jēdziens. Vienlaikus arī dabas stihijas kļūst arvien biežākas un postošākas. Krīze var izpausties dažādi – tā var būt dabas katastrofa, elektroapgādes pārtraukums, smaga avārija vai situācija, kad neatliekamās palīdzības dienesti ir tik ļoti noslogoti, ka palīdzība nevar ierasties uzreiz. Tieši šādos brīžos vislielākā nozīme ir iedzīvotāju gatavībai.
Viena no noderīgākajām prasmēm, ko ikviens var apgūt, ir pirmās palīdzības sniegšana. Tās ir praktiskas iemaņas, kas var noderēt dažādās dzīves situācijās. Taču pirmā palīdzība nav prasme, ko var apgūt vienreiz un pēc tam paļauties, ka tā saglabāsies uz visiem laikiem. Daudzi cilvēki dzīves laikā ir apguvuši pirmās palīdzības pamatus, piemēram, atjaunojot autovadītāja apliecību vai studiju laikā. Citi, piemēram, Zemessardzē, tiek apmācīti sistemātiskāk. Tomēr nevajadzētu būt tā, ka ārkārtas situācijā spēj reaģēt tikai daži no mums, kā arī nepietiek tikai ar vienu apmācību kursu dzīves laikā. Šīs prasmes ir jāpraktizē un regulāri jāatkārto, lai arī krīzes situācijā tās būtu pašsaprotamas un teju automātiskas. Tieši šī iemesla dēļ mēs Norvēģijas vēstniecībā pirmās palīdzības apmācības organizējam katru gadu. Un tādēļ tik svarīgi ir arī jauni rīki, kas palīdz apgūt, atkārtot un praktiski izmantot pirmās palīdzības prasmes.
"Erasmus+" programmas ietvaros norit sadarbība starp Norvēģiju, Latviju un Dāniju tieši šo prasmju stiprināšanai. Projekts apvieno Latvijas Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu, Dānijas Pirmās palīdzības padomi, Norvēģijas Pirmās palīdzības padomi un Norvēģijas mākslīgā intelekta tehnoloģiju uzņēmumu AS "Sklls". Kopā šīs iestādes izstrādā bezmaksas lietotni latviešu, norvēģu, dāņu un angļu valodā, kas pirmās palīdzības zināšanas padarīs pieejamākas ikvienam iedzīvotājam.
Jaunajam risinājumam būs divas galvenās funkcijas. Pirmā būs mācību režīms, kurā lietotāji varēs iepriekš sagatavoties un iegūt pārliecību par savām spējām sniegt pirmo palīdzību. Otrā būs ārkārtas situācijas režīms, kurā lietotāji varēs saņemt vienkāršus, soli pa solim sniegtus norādījumus. Šis režīms būs pieejams pat situācijās, kur nav iespējama piekļuve internetam.
Būtisks jaunievedums ir mākslīgā intelekta izmantošana reāllaikā: ja cilvēks nevar sazvanīt ārkārtas palīdzības numuru vai gaida palīdzības ierašanos, lietotne spēs sniegt situācijai pielāgotus padomus un atbalstu.
Lietotne tiek izstrādāta, īpašu uzmanību pievēršot piekļūstamībai – tajā būs pieejams daudzvalodu atbalsts, teksta nolasīšana balsī, vizuāli norādījumi un lietotnes vide, kas piemērota cilvēkiem ar dažādām vajadzībām un atšķirīgu pieredzes līmeni. Savā būtībā šis projekts ir vērsts uz cilvēku noturības stiprināšanu. Norvēģijas Pirmās palīdzības padomes "FØRFORSAM" pētījums rāda, ka plašas pirmās palīdzības zināšanas sabiedrībā rada būtisku ieguvumu gan izglābtu dzīvību ziņā, gan mazinot izmaksas veselības aprūpes sistēmā, tādējādi sniedzot pozitīvu pienesumu arī valsts ekonomikā. Cilvēku zināšanas, kā pareizi sniegt pirmo palīdzību, mazina paliekošas traumas, glābj dzīvības, kā arī mazina slodzi neatliekamās palīdzības dienestiem. Tas ir viens no skaidrākajiem piemēriem tam, kā katrs no mums var spert pirmos svarīgos soļus pirms palīdzības ierašanās un tādējādi tieši veicināt visas sabiedrības noturību.
Latvijai un ziemeļvalstīm šis projekts ir arī praktiskas ziemeļvalstu un Baltijas valstu veiksmīgas sadarbības piemērs: apvienojot Latvijas neatliekamās medicīniskās palīdzības pieredzi, Norvēģijas un Dānijas zināšanas pirmās palīdzības jomā, kā arī Norvēģijas kompetenci mākslīgā intelekta tehnoloģiju izstrādē, lai radītu rīku, kas var stiprināt iedzīvotāju noturību visā mūsu reģionā, kā arī ārpus tā.
Pirmās palīdzības zināšanas ir saistītas arī ar kaut ko mazāk taustāmu, bet ne mazāk būtisku – pārliecību par savām spējām un zināšanām. Apziņa, ka krīzes brīdī es varu rīkoties, nevis bailēs sastingt, maina to, kā cilvēki uztver savu lomu sabiedrībā. Šī pārliecība stiprina uzticēšanos sev, saviem kaimiņiem un kopienas spējai tikt galā ar dažādiem izaicinājumiem.
Jā, Heimliha paņēmiens ir dzīvību glābjoša pirmās palīdzības metode, ko izmanto, lai atbrīvotu bloķētus elpceļus. Taču galvenā doma ir cita: pirmā palīdzība nav tikai tehniskas prasmes – tā ir spēja būt gatavam un pārliecinātam rūpēs par sevi un citiem.
Pirmās palīdzības zināšanas var būtiski mainīt krīzes situācijas iznākumu. Mēs katrs ar savām zināšanām un prasmēm varam palīdzēt izšķirošā brīdī. Tāpēc aiciniet savu darba devēju organizēt komandas dienu pirmās palīdzības apguvei. Apmeklējiet kursus kopā ar ģimeni un draugiem. Pārliecinieties, ka jūsu bērniem un ģimenes aprūpētājiem ir šīs zināšanas un prasmes. Padarīsim katrs ar savu zināšanu strautu mūsu kopīgo noturības upi lielu!
