Parlamentārās izmeklēšanas komisija, lai novērtētu siltumapgādes sadārdzinājumu Rīgā, aicina atbildīgās iestādes izvērtēt komisijas gala ziņojumā aprakstītos apstākļus par iespējamu publiskas personas mantas izšķērdēšanu, amatpersonu bezdarbību, interešu konfliktiem un iespējamu nelabvēlīgu rīcību pret trauksmes cēlēju.
Komisijas gala ziņojumā norādīti vairāki konstatētie trūkumi. Piemēram, komisija konstatējusi, ka Rīgas Daugavas labā krasta centralizētajā siltumapgādē AS "Latvenergo" termoelektrocentrāļu ražotais lietderīgi izmantojamais atlikumsiltums tika ievērojamos apjomos izvadīts atmosfērā, vienlaikus to pašu pieprasījumu apmierinot ar dārgāku iepirktu siltumenerģiju.
Komisija secinājusi, ka tirgus modelis – iknedēļas iepirkums un divu cenu zonu sistēma – bija veidots, neņemot vērā pamata siltumavota darbības režīmu, un faktiski izstūma lētāko atlikumsiltumu. Neizmantotā un atmosfērā izvadītā lietderīgi izmantojamā atlikumsiltuma daudzums 2022.–2025. gadā bija 1,3 miljoni megavatstundu. Savukārt iepirktā siltumenerģija no neatkarīgajiem ražotājiem ir aptuveni trīs miljoni megavatstundu. Komisija arī secinājusi, ka sadārdzinājuma un izšķērdēšanas finansiālais apmērs visā šajā periodā ir no 62,5 miljoniem eiro līdz 78,8 miljoniem atkarībā no atlikumsiltuma cenas.
Tāpat secināts, ka valsts sniegtais atbalsts iedzīvotājiem par siltumenerģiju 2022. un 2023. gadā varēja būt mazāks, ja sistēma būtu sakārtota. Šajā laikā valsts sniedza iedzīvotājiem atbalstu vairāk nekā 140 miljonu eiro apmērā. Komisijas ziņojumā iekļauti arī citi secinājumi.
