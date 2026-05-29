Valdība atbalstījusi izmaiņas kārtībā, kā skolām piešķir Eiropas Savienības (ES) finansējumu dažādām mācību aktivitātēm un izbraukuma nodarbībām STEM un pilsoniskās līdzdalības jomās.
Grozījumi paredz taisnīgāk sadalīt naudu starp skolām, paplašināt programmas dalībnieku loku un pagarināt projekta darbību līdz 2029. gada 31. augustam.
Izglītības un zinātnes ministrijā (IZM) skaidro, ka projekta iznākuma un rezultāta rādītāji samazināti no 88 uz 81 izglītības iestādi, jo kopš programmas apstiprināšanas mainījies pašvaldību un valsts izglītības iestāžu skaits. Tāpat iespējamo sadarbības partneru lokā iekļautas arī fizisko personu dibinātas izglītības iestādes. Izmaiņas paredzētas arī finansējuma aprēķināšanas kārtībā. Līdz šim finansējumu noteica, balstoties uz skolēnu datiem iepriekšējā mācību gada 1. oktobrī, taču šāda pieeja traucējusi to vienlīdzīgi sadalīt. Piemēram, 57 sadarbības partneriem skolēnu skaits pieaudzis, taču piešķirtais finansējums neatbilda faktiskajam audzēkņu skaitam, radot 32 500 eiro iztrūkumu, savukārt citām iestādēm piešķirts lielāks finansējums nekā nepieciešams.
No 2026./2027. mācību gada finansējumu aprēķinās atbilstoši aktuālajiem skolēnu datiem mācību gada 1. oktobrī. Projekta īstenošanai atvēlēti kopumā 34 miljoni eiro, ko veido "Eiropas Sociālā fonda Plus" finansējums 28,9 miljoni eiro un valsts budžeta līdzfinansējums 5,1 miljons eiro. Finansējums paredzēts mācību satura dažādošanai, STEM prasmju attīstībai un pilsoniskās līdzdalības veicināšanai skolās visā Latvijā.
