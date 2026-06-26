Jaunākie pētījumi apliecinājuši, ka kafija ne tikai nodrošina uzmundrinošu efektu, bet arī ievērojami uzlabo koncentrēšanās spējas, kā arī var samazināt aritmijas risku un pat pasargāt no atsevišķiem vēža veidiem.
Tostarp praktiski nemainīgi paliek riski, kas saistīti ar pārlieku liela kafijas daudzuma patēriņu: bezmiegs, trauksme, viegla uzbudināmība, paātrināta sirdsdarbība un kuņģa un zarnu trakta darbības traucējumi. Pie potenciāli negatīvajām sekām minēta arī iespēja, ka kofeīns var sekmēt galvas smadzeņu pelēkās vielas apjoma samazināšanos.
Bet viens no visjaunākajiem ķīniešu zinātnieku atklājumiem pauž, ka iepriekš nezināmi savienojumi grauzdētās kafijas pupiņās aizkavē cukura nonākšanu asinīs. Pētnieki izmantojuši visjaunākās laboratorijas metodes un instrumentus, ieskaitot magnētisko rezonansi un šķidro hromatogrāfiju – masas spektrometriju. Vispirms noteica ķīmiski visaktīvākās kafijas ekstrakta sastāvdaļas, pēc tā izdalīja trīs pilnībā jaunus savienojumus, kurus nodēvēja par kafaldehīdiem A, B un C. Visas šīs vielas bloķē alfa glikozi – fermentu, ar kura palīdzību organisms barības pārstrādes procesā sašķeļ ogļūdeņražus. Tas tiešā veidā ietekmē to, cik ātri cukurs nokļūst asinīs, kā arī to, vai notiek straujš tā līmeņa paaugstināšanās lēciens. Turklāt atklāto savienojumu efektivitāte izrādījās augstāka nekā ārstnieciskajam līdzeklim akarobozei, ko parasti lieto cukura diabēta ārstēšanai.
Saistībā ar to ātruma, kādā cukurs nokļūst asinīs, samazināšanās ir viena no otrā tipa diabēta kontroles stratēģijām, šā pētījuma rezultātus var sekmīgi izmantot medicīnā. Pētnieki pauduši, ka, iespējams, izmantojot kafiju, varētu izdoties izstrādāt specializētus pārtikas produktus un bioloģiski aktīvas pārtikas piedevas.
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