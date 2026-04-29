Valsts kanceleja: VIP pakalpojumi Amsterdamas lidostā izmantoti drošības dēļ, apgalvo Valsts kanceleja

Ministru prezidentes Evikas Siliņas (JV) darba vizītes laikā ASV Amsterdamas lidostā izmantotie VIP pakalpojumi bija pamatoti ar drošības un protokola apsvērumiem, kā arī atbilda normatīvajiem aktiem, teikts Valsts kancelejas atbildē Saeimas Pieprasījumu komisijai.
Pieprasījumu komisijā šodien tika skatīts opozīcijā esošā "Apvienotā saraksta" deputātu pieprasījums premjerei par tēriņiem par VIP pakalpojumu izmantošanu Amsterdamas lidostā.
Atbildot uz Saeimas deputātu pieprasījumu, Valsts kancelejas direktors Raivis Kronbergs informē, ka VIP zonas pakalpojums Amsterdamas lidostā "Schiphol" 2024. gada martā tika izmantots gan ceļā uz ASV, gan atceļā uz Latviju. Pakalpojumu izmantoja Ministru prezidente, viņas biroja vadītāja un pavadošā drošības persona.
Valsts kancelejā uzsver, ka
paaugstināta servisa pakalpojumi netiek izmantoti kā personiska ērtība vai privilēģija, bet gan kā drošības un darba organizācijas instruments.
Lidostas esot paaugstināta riska vide ar lielu cilvēku plūsmu, savukārt VIP zona ļauj samazināt uzturēšanās laiku publiskajās zonās un mazināt iespējamos drošības riskus.
Kā norādīts atbildē, Valsts kancelejas faktiskās izmaksas par VIP pakalpojumu izmantošanu Ministru prezidentei un biroja vadītājai veidoja 2965,71 eiro, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli. Savukārt pavadošās drošības personas izmaksas 1218,47 eiro apmērā sedza attiecīgā drošības iestāde. Kopējā rēķina summa bija 4184,18 eiro, ko sākotnēji apmaksāja Latvijas vēstniecība Nīderlandē.
Valsts kanceleja skaidro, ka Amsterdamas lidostā ir pieejams tikai viens VIP zāles pakalpojuma veids un alternatīvu ar zemākām izmaksām, kas nodrošinātu līdzvērtīgus drošības apstākļus, neesot bijis. Pakalpojuma izmantošanas samērīgums un ekonomiskā lietderība esot izvērtēta, plānojot vizītes programmu.
Tāpat Valsts kancelejas atbildē norādīts, ka normatīvie akti paredz Ministru prezidentam un pavadošajām personām atlīdzināt izdevumus par paātrinātu drošības pārbaudi un paaugstināta servisa pakalpojumiem komandējuma laikā. Visi ar šo gadījumu saistītie dokumenti un rēķini esot publiskoti vēl pirms Saeimas deputātu pieprasījuma saņemšanas.
Siliņas, viņas padomnieces Ievas Zībergas un pavadošā miesassarga uzturēšanās Amsterdamas lidostas VIP zālē ceļā uz un no vizītes ASV 2024. gada martā izmaksāja 4184 eiro, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli, liecina aģentūras LETA rīcībā esošie dokumenti.