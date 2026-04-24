VIP zāles lidostās izmantojuši politiķi no dažādām partijām

Lidostu VIP zāles, kuru izmantošanu politiskie oponenti pārmet Ministru prezidentei Evikai Siliņai (JV), lai arī krietni mazāk, izmantojuši arī politiķi no opozīcijā esošā "Apvienotā saraksta" (AS) un Zaļo un zemnieku savienības (ZZS).
AS līdzpriekšsēdētājs Edvards Smiltēns laikā, kad ieņēmis Saeimas priekšsēdētāja amatu, 2023. gada 11. janvārī, dodoties tranzīta vizītē uz Ukrainu caur Poliju, kopā ar vēl citām personām, tostarp Rihardu Kolu (NA), Raimondu Bergmani (AS), Andri Sprūdu (P), Jāni Skrastiņu (JV) izmantojis lidostas VIP pakalpojumus. Izmaksas bijušas 700 Polijas zlotu par personu, kopumā sasniedzot 12 915 zlotus jeb aptuveni 3042 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN).
Smiltēns skaidroja, ka VIP zāles izmantošana, dodoties uz Ukrainu, bijusi saistīta ar drošības un loģistikas apsvērumiem. Viņš norādīja, ka lielas delegācijas pārvietošanās, tostarp ar apsardzi un speciālajām drošības vienībām, pilnā ekipējumā un ar ieročiem, objektīvi prasa ātrāku un kontrolētāku pārvietošanos lidostās.
Smiltēns uzsvēra, ka šādos gadījumos
mērķis ir nepieļaut delegācijas kavēšanos
un nodrošināt drošu tālāku nokļūšanu līdz transportam, piemēram, vilcienam uz Ukrainu, kur laika grafiki ir stingri un kavēšanās nav pieļaujama. Vienlaikus viņš norādīja, ka citos gadījumos, tostarp tranzītos bez paaugstināta drošības riska, delegācijas regulāri izmantojušas parastos termināļus un standarta drošības kontroli.
Smiltēns arī akcentēja, ka VIP pakalpojumu izmantošana nav komforta jautājums, bet gan izvērtēts izņēmums, kas piemērots tikai īpašos apstākļos, un ka šādi lēmumi tiek pieņemti sadarbībā ar protokola un drošības dienestiem. Viņš uzsvēra, ka valsts un pašvaldību līdzekļu izšķērdēšanas nepieļaušanas princips paredz sasniegt mērķi ar iespējami mazākām izmaksām, un katram šādam gadījumam jābūt pamatotam.
Savukārt Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa (ZZS) 2024. gada janvārī tranzīta vizītē uz Ukrainu caur Poliju izmantojusi VIP zāli kopā ar trim pavadošajām personām. Arī šajā gadījumā maksa bijusi 800 zlotu par personu katrā virzienā, un kopējās izmaksas sasniegušas 8671,5 zlotus jeb aptuveni 2042 eiro bez PVN.
Mieriņas padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos Paula Salmiņa norādīja, ka tiesiskais regulējums Latvijā noteic, ka Valsts prezidents, Saeimas priekšsēdētājs un Ministru prezidents ir aizsargājamas personas, kuru apsardzi veic drošības iestāžu drošības personas.
Tas nozīmē, ka
valsts augstākā līmeņa amatpersonas arī ārvalstu vizītēs pavada viena vai vairākas drošības dienestu personas,
nereti ar ieročiem vai citu speciālo aprīkojumu, kura pārvadāšanai nepieciešamas īpašas atļaujas un pārbaudes lidostās. Kā norāda Valsts kancelejā, šīs pārbaudes tiek veiktas lidostu VIP servisa zonā.