2022. gada februāra beigās un marta sākumā, pirmajās Krievijas iebrukuma Ukrainā dienās, tūkstošiem ukraiņu bēgļu ieradās arī Budapeštā.
Pārpildīti vilcieni ieradās vienā no pilsētas galvenajām dzelzceļa stacijām, un blakus stacijai haotiskos apstākļos pilsoniskās sabiedrības grupas centās palīdzēt, meklējot gultas vai transportu nogurušiem, izmisušiem cilvēkiem. Arī mēs paši divas nedēļas uzņēmām un ēdinājām četras ģimenes. Starp tām bija etniskie ungāri no Aizkarpatu reģiona, cilvēki no Kijivas un tās apkārtnes, kā arī māte ar meitu, kuras bija ieradušās no Harkivas apkārtnes. Viņi atguvās un devās tālāk pie radiniekiem un draugiem. Kāda sieviete aizlidoja uz Portugāli, lai būtu kopā ar ģimeni, bet viņas vīrs ar vilcienu devās uz Horvātiju, kur bija strādājis iepriekš. Ģimene no Harkivas devās uz Poliju; cita ģimene devās uz Vāciju, un daži palika Ungārijā, lai strādātu.
Trīsarpus gadus vēlāk "krīzes režīms" ir beidzies, bet jautājumi ir tie paši: kurš paliek, kurš var palikt, kā viņi dzīvos, kā viņi piekļūs pakalpojumiem, un kas notiks ar viņu bērniem?
ANO Bēgļu aģentūras (UNHCR) 2024. gada ziņojums un 2025. gada programmas plāns liecina par Ungārijas pāreju no ārkārtas krīzes reaģēšanas uz integrācijas atbalstu – juridisko palīdzību, garīgās veselības uzlabošanas pakalpojumiem, palīdzību darba tirgū un valodas apguvi, taču vienlaikus vērojams, ka humānās palīdzības finansējums ir ievērojami mazinājies. Starptautiskās Migrācijas organizācijas IOM veiktā aptauja 2024. gada sākumā atklāja: jo ilgāk bēgļi dzīvo Ungārijā, jo ciešākas ir viņu saiknes ar vietējām kopienām (56% to, kuri dzīvo mazāk nekā gadu, 81% pēc diviem gadiem). Tomēr valodas un darba tirgus barjeras joprojām ir grūti pārvaramas.
Tiesības uz papīra
Pieredze šajā jomā, īpaši attiecībā uz grūtniecēm, mazu bērnu mātēm un romu ģimenēm, kuras dzīvojušas dziļā nabadzībā, norāda uz vienu: pastāv liela plaisa starp oficiālo piekļuvi pakalpojumiem un to reālu izmantošanu. Gandrīz katra darbība – priekšlaicīgā un ginekoloģiskā aprūpe, vizīte slimnīcā, tulkošana, veselības apdrošināšanas reģistrācija, dzimšanas apliecība, maternitātes pabalsts – var beigties ar neveiksmi, ja trūkst viena dokumenta, ir nepazīstama procedūra vai nepareizi rezervēta vizīte.
Ukrainas un Ungārijas dubultpilsoņiem "starpstatuss" rada vēl lielāku neskaidrību: nav ne bēgļu identifikācijas numura, ne skaidru tiesību – birokrātija palēnina procesu, un piekļuve kļūst neskaidra.
Pavadīšana uz klīnikām, tulka piesaistīšana, dokumentu kārtošana vai dūlas nodrošināšana dzemdību laikā – nav "papildpakalpojums", bet gan minimālais vienlīdzīgu iespēju nodrošinājums.
Izmitināšanā un nodarbinātībā saspringums pieaug
Mājokļu jautājums joprojām ir visgrūtākais. 2024. gada 21. augusta valdības dekrēts noteica, ka valsts finansēta izmitināšana ir pieejama tikai tiem bēgļiem, kuri ir ieradušies no oficiāli atzītiem "kara skartajiem" reģioniem Ukrainā. Tas no drošības tīkla izslēdza aptuveni 3000 cilvēku, galvenokārt sievietes un bērnus.
Sekas ir reālas: tie, kuriem nav vietas valsts patversmēs, saskaras ar dārgu, bieži vien neuzticamu īres tirgu – bez stabiliem ienākumiem, kredītvēstures vai sociālā atbalsta. Patversmes parasti atrodas tālu no nodarbinātības centriem, tādējādi ierobežojot potenciālo darba ņēmēju iespējas, jo vairākas stundas ilgie un dārgie braucieni uz darbu padara nepieejamus viszemāk apmaksātos darbus.