Bojāgājušo skaits spēcīgo lietusgāžu izraisītajos plūdos un zemes nogruvumos Vjetnamā pieaudzis līdz 91, pirmdien pavēstīja varasiestādes.
Vēl 11 cilvēki pazuduši. Lietusgāzes Vjetnamā sākās pirms nedēļas.
Daklakas provincē, kas cietusi vissmagāk, dzīvību zaudējuši 63 cilvēki. Lielākā daļa upuru noslīkusi.
Daudzos apgabalos ceļi ir izskaloti, tāpēc iesaistīti helikopteri, lai cietušajos apvidos nogādātu pārtiku un citu palīdzību, kā arī palīdzētu evakuēt cilvēkus.
Nodarīti postījumus arī šā gada ražai, appludinot kafijkoku plantācijas Daklakā, kas ir Vjetnamas lielākais kafijas pupiņu ieguves reģions.
Kopumā līdz šim plūdu radītie zaudējumi tiek lēsti aptuveni 500 miljonu eiro apmērā.
Lietavas izraisījušas plūdus arī citās reģiona valstīs - Taizemē un Malaizijā.
