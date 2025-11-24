Katru gadu valsts svētku mēnesī tiek godināti Latvijas sportisti, kuri ar savu darbu, neatlaidību un sasniegumiem ieraksta savu vārdu gan Latvijas sporta vēsturē, gan starptautiskajā arēnā. Arī šogad 22. novembrī Alūksnē notika svinīgā Latvijas Ūdens Motosporta Federācijas (LŪMSF) Gada balle 2025, kurā tika sveikti labākie Latvijas un Baltijas ātrumlaivu sportisti. Pasākums šogad bija īpaši simbolisks, jo Alūksnes klubs “NordOst Alūksne” svinēja savu 20 gadu pastāvēšanas jubileju!
Gada sportists 2025 – Nils Slakteris
Nils Slakteris šogad ierakstīja savu vārdu pasaules ūdens motosporta vēsturē, kļūstot par Pasaules čempionu Formulā 4. Šis panākums ir viens no spilgtākajiem Latvijas ūdens motosporta sasniegumiem pēdējo gadu laikā.
Slakteris šo gadu laikā ir pierādījis savu sportisko noturību un neatlaidību braucot ‘’Rīga Powerboat team’’ komandā, saņomot Gada sportista titulu piekto reizi pēc kārtas!
Šis gads Latvijas ūdens motosportam ir īpaši nozīmīgs, jo Nils Slakteris jau otro gadu pēc kārtas ir saņēmis Latvijas Olimpiskās komitejas nomināciju prestižajam “Trīs Zvaigžņu balvas” apbalvojumam – Gada sportists tehniskajos sporta veidos. Šāda nominācija ir augsts novērtējums sportista profesionālajam darbam un Latvijas vārda nešanai pasaulē.
Gada juniors 2025 – Reinis Stūris
Reinis Stūris aizvadīja rezultatīvu sezonu Eiropas čempionātā GT15 klasē izcīnot 3. vietu! Bauskas Bērnu un jaunatnes sporta skolā gūstot pieredzi pie Latvijas labākajiem treneriem, Reinis Pasaules čempionātā Formula Future Ungārijā, manevrēšanā ieguva 3.vietu un sacensību kopvērtējumā Formula Future Pasaules čempionātā ieguva 5.vietu.
Gada balvas organizatori “NorsOST Alūksne” komandu kopvērtējumā izcīnīja pirmo vietu, svinīgi atzīmējot sava kluba 20 gadu jubileju!
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu