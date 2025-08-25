Balvos notiek īpaša nometne bērniem no kara plosītās Ukrainas. Tās mērķis ir palīdzēt mazajiem bēgļiem atrast jaunus draugus, justies droši un atsvaidzināt latviešu valodas zināšanas pirms jaunā mācību gada, vēsta 360TV Ziņas.
Lai gan bērni atzīst, ka Latvijā viņiem patīk gan skola, gan draugi, viņu sirdis joprojām velk atpakaļ uz dzimteni. “Uz Ukrainu ļoti stipri gribas,” saka Nikola, bet viņas draudzene Lada piebilst – visvairāk pietrūkstot savas mājas.
Skolotāji nenoliedz, ka ikdienā dzirdēt bērnu ilgas nav viegli. “Ir bijušas klases stundas, kad visi raud,” atklāj Balvu sākumskolas direktore Larisa Krištopanova. Tāpēc nometnē tiek pievērsta liela uzmanība sadarbībai un draudzībai ar latviešu vienaudžiem, lai ukraiņu bērniem būtu vieglāk iekļauties. “Tie visi ir mūsu bērni, un punkts. Mums ir jāstrādā, tā ir mūsu misija,” uzsver direktore.
Latvijā patlaban dzīvo vairāk nekā 30 tūkstoši ukraiņu, no kuriem ap 4000 ir bērni. Balvos 1. septembrī skolas gaitas uzsāks vienpadsmit ukraiņu skolēni, tostarp pirmklasnieks Daniels, kuram valodas apguve būs lielākais izaicinājums. Tomēr Daniels un citi bērni jūtas droši, jo ģimenes Balvos atradušas gan darbu, gan draugus, bet kopīgās aktivitātes palīdz ātrāk iejusties jaunajā vidē.
Vecāki atzīst, ka Latvijā atraduši atsaucīgus cilvēkus, un tas palīdz mazināt ilgas pēc dzimtenes. “Visvairāk pietrūkst tuvinieku, bet šeit mani pieņēma kā savējo. Viss ir ideāli. Es mācos latviešu valodu, arī mājās runājam latviski,” stāsta trīs bērnu mamma Irina. Lai arī mājas nekad nevar aizstāt, ukraiņu ģimenes atzīst – Latvijā viņiem izdevies iegūt māju sajūtu, un tas šobrīd ir pats svarīgākais.
Vienlaikus jāatgādina, ka Ukrainas bērni, kuri palikuši dzimtenē, uzsāks skolas gaitas daudz smagākos apstākļos. Tāpēc biedrība “Tavi draugi” aicina Latvijas iedzīvotājus palīdzēt, ziedojot skolas somas un piederumus ukraiņu sākumskolas audzēkņiem vai līdzekļus to iegādei. Savāktās lietas nogādās skolā Čerkasos. Pēdējo trīs gadu laikā Latvija Ukrainai kopumā ziedojusi vairāk nekā 860 miljonus eiro, un palīdzības plūsma turpinās, neraugoties uz aktivitātes mazināšanos.
VIDEO:
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu