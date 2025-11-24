Režisora Dzintara Dreiberga jaunākā spēlfilma "Tīklā. TTT leģendas dzimšana", kas 6. novembrī piedzīvoja vērienīgāko spēlfilmas pirmizrādi Latvijas kino vēsturē, turpina pulcēt skatītājus visā valstī. Pirmajā nedēļas nogalē to noskatījās vairāk nekā 13 000 cilvēku, bet divu nedēļu laikā filmas seansus apmeklējuši jau 73 000 skatītāju.
Režisors Dzintars Dreibergs stāsta: "Ar filmas komandu šajās divās nedēļās esam devušies uz dažādām Latvijas vietām, taču visur valda viena atmosfēra – sirsnīgas sarunas un aizkustinājums par filmas stāstu, kas ir piešķīris ikvienai mūsu dienai svētku sajūtu. Valsts svētku laikā cilvēki bieži meklē iedvesmojošus varoņus, un šogad par tādiem daudziem kļuvusi Dzidra Uztupe-Karamiševa, Skaidrīte Smildziņa, Helēna Hehta – mūsu TTT meitenes."
Filmas komanda uzsākusi iniciatīvu "Salauzto dzimtu stāsti", aicinot Latvijas iedzīvotājus iesūtīt savu dzimtu liecības par kara, okupācijas vai trimdas pieredzi. Iniciatīvas organizatori uzsver, ka personīgās pieredzes, kas parasti paliek tikai ģimeņu sarunās un netiek dokumentētas, veido kopējo laikmeta vēsturi. Iesūtītie stāsti tiks apkopoti, lai tie kļūti pieejami pētniekiem un interesentiem. Stāstus iespējams iesūtīt gan rakstiski, gan audio vai video formātā e-pastā dzimtasstasti@gmail.com vai filmas sociālo mediju kontā (@tttlegenda).
Īsi pirms valsts svētkiem klausītājiem tika nodota arī jauna trimdas latviešu dziesmas "Tauta tālumā"versija, kuru iedziedājis Andrejs Reinis Zitmanis kopā ar Rīgas dzintara kori. Dziesmas oriģinālversiju 70. gados izpildīja grupa "Trīs no Pārdaugavas", kas darbojās ASV. Līdz ar jauno dziesmas versiju publicēts arī videoklips, kurā redzami kadri, kas nav iekļauti filmā "Tīklā. TTT leģendas dzimšana".
Noskaties!
Filma balstīta uz patiesiem notikumiem par sieviešu basketbola komandas TTT izveidi padomju okupācijas gados. Komanda kļuva par pasaules līmeņa fenomenu, 18 reizes izcīnot Eiropas Čempionvienību kausu. Filmas centrā ir TTT pirmās komandas kapteines Dzidras Uztupes-Karamiševas stāsts, kura, dzīvojot aiz padomju dzelzs priekškara, klusībā cerēja satikt kara laikā emigrējušo brāli. Galvenajā lomā – aktrise Agnese Budovska. Filmā piedalās arī Jēkabs Reinis, Evelīna Otto, Artūrs Skrastiņš, Artūrs Smoļjaņinovs, Rēzija Kalniņa, Gatis Gāga un citi Latvijā pazīstami aktieri.
