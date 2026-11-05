Jaunās Saeimas pirmajā darbdienā politiski zīmīgākais notikums norisinājās pievakarē, neilgi pirms sēdes noslēguma. Deputāti jau bija devuši zvērestu, kur daži atkal pamanījās kaut ko sajaukt, neskatoties uz to, ka teksts tika rādīts priekšā uz liela ekrāna (tiem, kas vēroja Saeimas sēdes tiešraidi, to nezinot, varēja rasties priekšstats, ka deputāti veras kaut kur debesīs), bet citi mēģināja padarīt procesu sev aizraujošāku, piemēram, noskaitot Tēvreizi vai ierosinot priekšlikumus, kā šo procesu racionalizēt un padarīt mazāk laikietilpīgu. Saeima jau bija apstiprinājusi visu deputātu mandātus. Bez īpašas aizķeršanās par Saeimas priekšsēdētāju bija kļuvis Edvards Smiltēns ("Apvienotais saraksts"), bet par viņa vietniekiem Ināra Mūrniece (NA) un Raimonds Vējonis ("AS"). Bija laiks vēlēt Saeimas sekretāru, un šim amatam bija izvirzīti trīs kandidāti – Ramona Petraviča ("Latvija pirmajā vietā"), Edmunds Jurēvics ("Jaunā Vienotība") un Ļubova Švecova ("Suverēnā vara"/"Jaunlatvieši"), un te parādījās pirmā intriga.