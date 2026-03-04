Šī gada 11. martā pulksten 19 Rīgā, VEF Kultūras pils Lielajā zālē, pirmo reizi Latvijā uzstāsies turku dziedātāja un komponiste Elifa Sančesa — spilgta mūsdienu mūzikas skatuves māksliniece ar starptautisku karjeru, kuras radošā darbība norisinās uz džeza un etniskās mūzikas robežas. Viņas vienīgais koncerts Latvijā solās kļūt par īpašu notikumu klausītājiem, kuri novērtē dzīvas mūzikas klātbūtni, spēcīgu vokālu un kultūru daudzveidību.
Elifa Sančesa dzimusi Stambulā, uzaugusi Turcijā un ASV, bet šobrīd dzīvo un strādā Madridē. Viņas mūzikā organiski savijas turku tautas mūzikas motīvi, Vidusjūras melodika, flamenko elementi un džeza improvizācija, veidojot atpazīstamu un personisku autorstilu. Dziedātājas emocionāli piesātinātais un izteiksmīgais vokāls, kā arī spēja caur mūziku nodot dziļumu un nianses ved klausītāju no kamerlirikas līdz dinamiskām, ritmiski bagātām kompozīcijām, pārvēršot katru koncertu daudzslāņainā muzikālā pieredzē.
Elifas Sančesas muzikālā izglītība sākusies Stambulas Universitātes Valsts konservatorijā, kur viņa absolvējusi obojas specialitāti, un turpinājusies prestižajā Bērklija Mūzikas koledžā. Studiju un profesionālās karjeras laikā māksliniece saņēmusi vairākus starptautiskus apbalvojumus.
Dziedātāja uzstājusies nozīmīgos starptautiskos festivālos un sadarbojusies ar pasaules līmeņa mūziķiem, tostarp Deividu Lībmanu, Terensu Blanšārdu, Antonio Serrano, Tigranu Hamasiānu, Džeikobu Koljeru, Alfredo Rodrigesu, Ainuru Doganu un "Dream Theater".
Viņas radošais rokraksts augstu novērtēts par reti sastopamo akadēmiskās izglītības, improvizācijas brīvības un cieņas pret muzikālajām saknēm līdzsvaru.
Elifas Sančesas diskogrāfijā ietilpst debijas albums "Elif Sanchez" (2021), kā arī albums "Mi Voz" (2022), kas tapis producenta Havjera Limona (Javier Limón) vadībā un ietver duetu ar Kenanu Dogulu. Pēdējos gados māksliniece izdevusi arī vairākus singlus spāņu un turku valodā, piedāvājot gan personiskas interpretācijas klasiskām kompozīcijām, gan oriģināldarbus.
Rīgas koncerts sniegs Latvijas klausītājiem īpašu iespēju klātienē iepazīt Elifas Sančesas māksliniecisko pasauli — dzīvas, žanru robežas pārkāpjošas un emocionāli piesātinātas mūzikas gaisotnē.
